Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, in prima zi de Paste, vremea va fi in general frumoasa, iar in regiunile intracarpatice va deveni calda.Cerul va fi variabil spre senin, cu unele innorari si posibil ceata in primele ore ale zilei si din nou noaptea in sudul extrem al tarii.Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificatilde;ri…

- Mii de clujeni au asistat în noaptea de sâmbata spre duminica la slujba de înviere de la catedrala Mitropolitana din Piața Avram Iancu. Oamenii au luat Lumina Sfânta, Paște și au urmarit pastorala mitropolitului Clujului, ÎPS Andrei.…

- RETETA COZONAC de Paste ca la bunica. Ingrediente: 1 kg faina, 7 oua, 70 gr drojdie, 500 ml lapte, 125 ml ulei, 125 g unt, esenta de vanilie, esenta de rom, de rom dupa gust, coaja rasa de la o lamaie, cacao, 200 gr nuca, stafide, rahat. Inainte de a te apuca de "cozonacit", e bine sa incalzesti…

- Cei doi polițiști care au fost raniți de un panou al Primariei Mangalia pe care era scris mesajul „Paște fericit“ sunt în recuperare. Unul are mâna fracturata, celalalt este taiat la cap. Exercițiul care subțiaza talia mai eficient decât abdomenele, explicat... Ioan…

- Elevii Colegiului Național “Frații Buzești” din Craiova au fost pe podium la Olimpiada Naționala de Informatica, desfașurata la Constanța. Emanuel Dicu și Alexandra Udriștoiu s-au calificat in lotul național de Informatica pentru seniori. Cei doi elevi au obținut la olimpiada Medalie ...

- Dica l-a pus la punct pe Șumudica. Tehnicianul de la Kayserispor și-a gasit alt ”client”, pe Devis Mangia. In fotbalul romanesc nu numai patronii și conducatorii se cearta precum „țațele”, ci și antrenorii. Șumudica s-a autopropus la FCSB, iar Dica i-a raspuns. Intre timp, colericul Șumudica și-a gasit…

- Un copil de aproximativ doi ani a murit, iar tatal si bunica sa au fost grav raniti in urma unui accident rutier care a avut loc miercuri seara pe o trecere de pietoni din municipiul Constanta, scrie digi24.ro.