- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineața pe traseul Edineț- Brinzeni. Ajunși la fața locului, polițiștii au stabilit ca in jurul orei 06:25, deputatul Sirbu Oleg, in virsta de 53 de ani, originar din mun. Edineț, conducind un Mercedes, a pierdut controlul volanului și s-a tamponat lateral…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, astazi, in funcție de condițiile meteorologice, pe DN 7 Ramnicu Valcea-Sibiu, se vor executa lucrari care vor afecta traficul rutier dupa cum urmeaza:- DN 7 km 166+400 - km 179+000 pe raza localitațiilor Budești-…

- CHIȘINAU, 13 oct – Sputnik. O cantitate impunatoare de dezinfectant contrafacut urma sa fie pusa in circulație pe piața interna. Asta daca activitatea unei filiere mari de contrafacere a dezinfectanților și altor produse chimice nu ar fi fost contracarata de ofițerii de investigație ai Poliției de…

- Polițiștii au fost alertați, dupa ce o explozie puternica s-a auzit in cartier. Inițial, locatarii mai multor blocuri au crezut ca este vorba despre o explozie la o conducta de gaze și au sunat la 112. Ajunși la fața locului, polțiștii au constatat ca doua bancomate ale unei banci fusesera aruncate…

- Fuga de poliție finalizata cu accident, la Lugoj. Un șofer care nu a oprit la semnalele polițiștilor și a incercat sa fuga de ei a pierdut controlul volanului și a lovit o mașina parcata. Barbatul fugea pentru ca nu are permis de conducere.

- CHIȘINAU, 17 aug – Sputnik. Potrivit Inspectoratului National de Securitate Publica, apelul la 112 a fost efectuat duminica, in jurul orei 11:00. Soferul care este suspectat de provocarea accidentului rutier ar fi circulat cu viteza excesiva. Acesta nu a fost atent in momentul in care conducatorul…

- CHIȘINAU, 11 aug – Sputnik. Intr-o padure din apropierea orașului Vadul lui Voda au fost gasite peste 30 de proiectile de artilerie și focoase de divers calibru, precum și doua proiectile de aviație din timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial. © Photo : SERVICIUL DE INFORMATII SI SECURITATE AL…