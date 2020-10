Dan Petrescu (52 de ani) a fost trimis in tribune in minutul 67 al partidei dintre CFR Cluj și FC Botoșani, la scorul de 1-1. Maniera de arbitraj a lui Sebastian Colțescu l-a enervat la culme pe Dan Petrescu. Antrenorul campioanei Romaniei a vazut cartonașul galben in prima repriza, dar momentul de maxima incordare a avut loc dupa pauza, in minutul 66. ...