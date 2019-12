Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne (MAI), Marcel Vela, spune ca sindicatele din cadrul MAI au crezut de multe ori ca sunt ministri sau sefi, precizand ca prioritatea acestora trebuie sa fie legata de viata politistului, iar in ceea ce priveste organizarile de forte si unde sunt amplasate sa lase manageri…

- Timp de 17 ani, Dana Razboiu a fost liantul telespectatorilorcu realitatea. O realitate din care ea a evadat o vreme... Acum, la 43 de ani,mai puternica și mai independenta ca niciodata, avand experiența unui divorț,Dana Razboiu și-a dat „reset“ la viața și a povestit despre asta intr-uninterviu VIVA!,…

- Mai multe morminte și cruci din curtea unei biserici din localitatea Sanzieni, județul Covasna, au fost distruse. Banuit de fapta este un barbat de 53 de ani, scrie Mediafax.Potrivit Poliției Covasna, polițiștii din Targu Secuiesc au fost sesizați joi seara ca un barbat a distrus mai multe…

- Medicul Victor Costache are calitatea de suspect intr-un dosar instrumentat de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia. Medicul din Sibiu este invinuit de o familie din Craiova ca in anul 2017 ar fi pus gresit diagnosticul in cazul unei paciente, iar aceasta a decedat la 7 zile dupa operatie.…

- Un instantaneu care a surprins o marmota ințepenita de frica, cu gura cascata și echilibrata intr-un picior, in momentul in care vede o vulpe tibetana flamana, a devenit cea mai frumoasa fotografie din 2019.

- Un tanar de 22 de ani, din Șimleu Silvaniei, a fost diagnosticat la inceputul acestui an cu leucemie acuta limfoblastica cu celule B. Dupa mai multe cure de chimioterapie, la inceputul acestei saptamani, medicul a dat o veste neașteptata familiei: boala a reaparut, dar sub o forma mult mai agresiva.…

- Directorul Liceului Jean Louis Calderon din Timișoara a vrut sa le dea o lecție elevilor care fumau in curtea școlii, așa ca a pulverizat conținutul unui extintor spre aceștia, moment in care s-a creat un haos incredibil. Dupa ce totul a fost filmat, iar imaginile au ajuns in spațiul public, a aparut…

- Un procuror al parchetului instanței supreme și-a expus miercuri, pledoaria finala, in dosarul torționarilor disidentului Gheorghe Ursu, și a cerut o pedeapsa finala de 25 de ani de inchisoare pentru aceștia.Concret, Curtea de Apel București, asculta miercuri, pledoariile finale din acest…