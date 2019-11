FOTO Cum arata noul concept Diverta din Baneasa Shopping City. Investitie de 200.000 de euro in rebranding

Stiri pe aceeasi tema

- Targul de Craciun din Craiova isi deschide vineri, 22 decembrie, portile atat pe esplanada Teatrului Național Marin Sorescu (Piața William Shakespeare), cat si in Piata Mihai Viteazu. Spiritul celor mai frumoase sarbatori de peste an se va regasi in atelierele lui Moșu’, pe Patinoarul din Piața Mihai…

- Astfel, pe lânga reducerile Early Booking deja anunțate, compania va aplica reduceri suplimentare pentru o varietate mare de destinații, turiștii urmând sa beneficieze de discounturi de pâna la 35% pentru rezervari efectuate în perioada menționata. Vor face obiectul…

- Retailerul online eMag anunta vanzari de peste 115 milioane de lei, la doar 30 de minute dupa inceperea evenimentului de shopping Black Friday, care a debutat la ora 6:55. La momentul inceperii evenimentului de reduceri, pe platforma online erau peste 220.000 de oameni, care au plasat…

- Pe 14 noiembrie, cu doar o zi inainte de Black Friday, eMAG va inaugura un nou showroom la Sibiu, in incinta noului Promenada Mall din centrul istoric al orașului. In showroom-ul cu o suprafața de aproximativ 500 de metri patrați vor fi expuse 1.000 de produse, cu o zona speciala „15 top products” dedicata…

- Pe 14 noiembrie, cu doar o zi inainte de Black Friday, eMAG va inaugura un nou showroom la Sibiu, in incinta Promenada Mall din centrul istoric al orașului. In showroom-ul cu o suprafața de aproximativ 500 de metri patrați vor fi expuse 1.000 de produse, cu o zona speciala „15 top products” dedicata…

- Proiectul Digi Mobil a fost derulat cu rezultate optime in județul Argeș și se va extinde gradual in lunile urmatoare și in alte zone ale țarii. In paralel cu adoptarea standardului 4G in banda de frecvențe de 900 MHz, operatorul de telefonie va utiliza și tehnologia 2G. ”Inca de la prezentarea ofertei…

- Digi C2, modelul de intrare in gama, este prevazut cu un ecran de 6,1 inchi, fața de 5,2 inchi, cat avea predecesorul Digi C1. Celelalte doua modele din gama fac saltul la diagonala de 6,3 inchi. Prevazute cu dual-camera și funcționalitați de ultima ora precum deblocare faciala, senzor amprenta digitala,…