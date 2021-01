Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden devine al 46-lea președinte al Americii, pe fondul unei pandemii de COVID furioase, intr-un oraș care a devenit o fortareața de garduri, bariere și puncte de control de securitate, a relatat cotidianul american The Washington Post . Agențiile de presa internaționale au transmis imagini cu…

- Donald Trump se pregatește astazi sa paraseasca Casa Alba, cu cateva ore inainte ca Joe Biden sa fie inaugurat in funcția de al 46-lea președinte al Statelor Unite intr-un moment de framantari profunde pentru America. Biden va depune juramantul in funcție pe treptele Capitoliului SUA, unde exact cu…

- Joe Biden, viitorul președinte al Statelor Unite, a susținut un discurs emoționant in statul Delaware, inainte de a pleca la Washington pentru a fi investit in funcție pentru mandatul sau de patru ani la Casa Alba. Biden a vorbit emoționat de iubirea sa pentru Delaware, statul care l-a adoptat și a…

- Potrivit ziarului scotian Sunday Post, aeroportul din Prestwick, in estul Scotiei, a fost avertizat privind sosirea avionului Boeing 757 – pe care il utilizeaza uneori presedintele american – pe 19 ianuarie, respectiv in ajunul investirii la Casa Alba a succesorului sau, democratul Joe Biden. Alimentand…

- La peste o luna dupa alegerea lui Joe Biden, o maree de sepci rosii 'Make America Great Again' a invadat sambata capitala SUA pentru a reclama "inca patru ani" de presedintie Trump si a denunta din nou, fara dovezi, "fraude masive" la prezidentiale, comenteaza AFP.In pofida unei noi infrangeri usturatoare…

- In cursul primul sau miting de campanie dupa prezidentialele americane, Donald Trump, 74 de ani, a afirmat sambata, 5 decembrie, in statul Georgia. ca va castiga scrutinul, in care, totusi, Joe Biden a iesit invingator in urma cu aproape o luna, si, in acelasi timp, a denuntat alegerile "fraudate",…

- Donald Trump si-a anuntat victoria la alegerile prezidentiale din Statele Unite. "Am castigat aceste alegeri, cu un avans mare!", a scris republicanul Donald Trump, pe Twitter. I WON THIS ELECTION, BY A LOT! November 7, 2020 In schimb, o proiectie BBC arata ca democratul Joe…

- Ghița Mureșan, 49 de ani, are dubla cetațenie, romana și americana. Fostul star din NBA, stabilit in SUA din 1993, a admis cu franchețe ca l-a votat pe democratul Joe Biden la alegerile pentru președinția Statelor Unite ale Americii, scrie GSP.ro. ”Eu am votat, da. E normal sa se faca schimbari. Parerea…