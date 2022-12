Stiri pe aceeasi tema

- Constantin Poiana, managerul spitalului „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhusi a fost decorat de președintele Klaus Iohannis cu Ordinul „Meritul Sanitar” in grad de Cavaler, in cadrul unei ceremonii care a avut loc la Palatul Cotroceni, de Ziua Naționala a Romaniei. Conform decretului, meritul i-a fost acordat…

- Președintele Klaus Iohannis a decorat astazi mai multe personalitați civile cu prilejul Zilei Naționale a Romaniei. Printre cei decorați – și Gabriel Lazany, managerul Spitalului Județean de Urgența Bistrița. Gabriel Lazany și-a petrecut Ziua Naționala a Romaniei la București. In aceasta dimineața,…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a anunțat pe pagina sa de socializare ca a fost decorat de președintele Romaniei, Klaus Iohannis. „Am fost extrem de onorat si emotionat sa primesc astazi decoratia “Steaua Romaniei” in grad de “Cavaler”, o distinctie ce mi-a fost inmanata…

- Pentru munca depusa in perioada pandemiei, atunci cand a coordonat secția COVID-19, Laura Coman (medic primar Boli Infecțioase) a fost decorata cu Ordinul ”Meritul Sanitar” in grad de Cavaler, conferit de președintele Romaniei, Klaus Iohannis. Medicul Laura Coman a fost decorata, ieri, la aniversarea…

- Nascut in 7 noiembrie 1916, scriitorul și filosoful Mihai Șora implinește, astazi, varsta de 106 ani. Extrem de activ pe rețelele de socializare, el și-a postat o imagine cu un balon imens in forma de 6.In ultimii ani, Mihai Sora a fost activ in viața civica. A stat alaturi de copii la orele de caligrafie,…

- Filosoful și scriitorul Mihai Șora a ajuns la respectabila varsta de 106 ani. Extrem de activ pe rețelele de socializare, filosoful se ține și de glume. Și-a postat pe Facebook o poza cu cifra 6 și textul: „Anul viitor intru la școala”. Nascut in 7 noiembrie 1916, scriitorul și filosoful Mihai Șora…

- Fostul primar al municipiului Chișinau, Dorin Chirtoaca, a anunțat ca renunța la ordinul „Steaua Romaniei”, dupa ce președintele roman l-a decorat și pe președintele Curții de Conturi din Republica Moldova, Marian Lupu, cu Ordinul „Steaua Romaniei”, transmite Știri.md. Fii la curent cu cele…

- Ediția din acest an a festivalului Plai iși va deschide porțile pentru public vineri, 9 septembrie, la ora 17, la Muzeul Satului Banațean, concertele din prima zi urmand sa inceapa la ora 18.30. „Suntem tot mai aproape de o noua ediție PLAI, o ediție aniversara in care ne vom bucura de natura, sunete…