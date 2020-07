Stiri pe aceeasi tema

- O solicitare in acest sens a fost transmisa Prefecturii Municipiului București de președintele PSD, Marcel Ciolacu. Solicitarea este motivata pe faptul ca Robert Negoița a anunțat ieri ca s-a inscris și a devenit președintele Partidului București 2020 (PB2020) și ca prin urmare a parasit partidului…

- Primarul Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoita, a anuntat joi lansarea Partidului Bucuresti 2020. "Astazi lansam un partid nou. Il anuntam azi. (...) Este un moment de cotitura. Avem nevoie de un restart in Romania in general, iar in Bucuresti in mod special", a precizat Negoita, intr-o…

- Robert Negoița a facut o afirmație surprinzatoare. Vorbind despre integritatea persoanei care deține funcția de primar, edilul sectorului 3 al Capitalei a spus ca ar fi de acord cu introducerea pedepsei cu moartea pentru "cei care iși permit sa inșele increderea celor care și-au dat votul ca sa fie…

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, afirma ca nu se poate supara pe premierul Republicii Moldova, Ion Chicu, asa cum nu te poti supara "pe un repetent la istorie ca ia note mici", desi, prin declaratiile facute de acesta, "jigneste Romania, romanii, limba romana, istoria noastra comuna, mosii si stramosii…

- Avocatul Poporului a cerut Ministerului Afacerilor Interne și Poliției Romane sa asigure aplicarea unitara a normelor sancționatorii din Ordonanțele militare "Din sesizarile apărute în mass-media și pe paginile de socializare, dar și din sutele de petiții și sesizari primite la Avocatul…

- Potrivit BBC News, amenzile ”relativ mari”, aplicate intre 24 martie și 19 aprilie, se ridica la 78 de milioane de euro, o suma care ar fi egala cu impozitul pe profit din Romania in februarie 2020. De altfel, BBC da și exemplul unuia dintre primarii Capitalei, Robert Negoița, care a fost amendat…

