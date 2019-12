FOTO Cum arata Blocul Operator Central al Spitalului Universitar de Urgenta. 11 sali de operatie moderne vor fi redeschise intr-o saptamana

Stiri pe aceeasi tema

- Blocul Operator Central al Spitalului Universitar de Urgența București a fost redeschis și are 11 sali dotate cu aparatura moderna. In aceasta unitate pot fi operați aproximativ 50 de pacienți pe zi, iar valoarea proiectului e de aproape 60 milioane de lei, scrie Mediafax.Blocul Operator Central…

- Heliportul este amplasat deasupra blocului operator central al unitații medicale, iar odata cu operaționalizarea sa, pacienții in stare critica vor ajunge mai repede la spital. Incepand de astazi, heliportul Spitalului Universitar de Urgența București (SUUB) este operațional in proporție de suta la…

- Heliportul Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti - SUUB - reprezinta o premiera pentru unitatile medicale din Bucuresti. Constructia este realizata pe Blocul Operator Central al Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti.

- Spitalul Universitar de Urgența București a dat startul probelor pentru primul heliport și a anunțat ca ”in perioada imediat urmatoare vor fi finalizate documentele de inchidere pentru șantier, de recepție a lucrarilor de construcție și autorizare pentru funcționarea ca heliport civil cu circuit inchis”.…

- Valoarea investitiei se ridica la aproape un milion de euro, iar suma a fost oferita integral, ca sponsorizare, de o firma de pariuri. "Probe pe heliportul Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti. Ieri seara a fost efectuat primul zbor cu elicopterul SMURD EC – 135 pentru calibrarea dispozitivelor…

- Spitalul Universitar de Urgența din București a efectuat pe 13 noiembrie primul zbor cu elicopterul pe noul heliport al instituției. Investiția s-a ridicat la un milion de euro și a fost achitata integral de catre sponsorul spitalului, MaxBet.

- Bolile de inima afecteaza tot mai mulți tineri! Avertismentul vine din partea specialiștilor, care ne indeamna sa ne schimbam stilul de viața pentru a evita afecțiunile grave care ne-ar putea provoca decesul. Articol publicat in Jurnalul de Ilfov Nr. 472, ediția print Infarctul miocardic acut apare…

- Cele mai multe cazuri de mita au fost inregistrate, in prima jumatate din 2019, in Spitalul Universitar de Urgența-București, fiind urmat de Spitalul de Urgența Braila, potrivit unei sinteze realizate de Anti-Bribery Synergy, ce include raspunsurile pacienților privind mita in spitale, arata Mediafax.Cele…