FOTO: Cum arată bancnota de 20 de lei, lansată de BNR. Va fi pusă în circulație din 1 Decembrie FOTO: Cum arata bancnota de 20 de lei, lansata de BNR. Va fi pusa in circulație din 1 Decembrie BNR a prezentat vineri prima bancnota romaneasca de circulație care are imprimat chipul unui personaj feminin din istoria Romaniei. Bancnota va avea o valoare nominala de 20 lei. Se definitiveaza astfel convergența cu structura pe cupiuri a bancnotelor euro, valoarea nominala de 20 lei fiind singura care nu se regasea printre cele romanești, potrivit BNR. […] Citește FOTO: Cum arata bancnota de 20 de lei, lansata de BNR. Va fi pusa in circulație din 1 Decembrie in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

