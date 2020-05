Stiri pe aceeasi tema

- Sprijinul inseamna posibilitatea trimiterii angajatilor in somaj tehnic, urmand ca acestia sa primeasca 75- din salariul pe care il aveau in perioada de activitate. Presedintele PMP Tulcea, Victor Tarhon, a explicat ca si partidele, nu doar firmele, ar trebui sa se incadreze la somajul tehnic, solicitand…

- Clubul ucrainean Karpati Lvov, la care e legitimat fotbalistul moldovean, Alexandru Boiciuc, se confrunta cu mari probleme financiare. Jucatorii si staff-ul tehnic au intrat in a treia luna de cand nu li se mai achita salariile.

- Aflata in izolare, impreuna cu familia ei, Oana Roman se confrunta cu noi probleme. Vedeta a anunțat ca a ramas fara curent, gaze și apa, intr-o perioada total nepotrivita. De cateva ore, Romania a intrat in carantina totala, din cauza epidemiei de coronavirus.„Dupa ce ca suntem inchiși in casa, iar…

- Sarcina reprezinta o perioada unica in viața femeii din multe puncte de vedere, atat din punct de vedere emoțional, psihologic cat și ca modificari ale diferitelor constante ale organismului, potrivit specialiștilor. Se poate spune ca starea de sarcina reprezinta o perioada cu totul speciala in viața…

- De teama coronavirusului, fiica lui Adrian Minune, Carmen Simionescu, impreuna cu soțul ei au decis sa amane botezul micuței lor, dupa ce in urma cu doar cateva zile au anunțat ca sunt pregatiți de marele eveniment.

- "Prima mea vizita in Targu Mures a fost dupa Revolutie, in calitate de ziarist, am venit sa fac un reportaj dupa acele conflicte etnice. Si poate ca, la 30 de ani de la Revolutie, o reconciliere ar trebui sa porneasca tot de aici. In sensul de a face un apel catre cetatenii de etnie maghiara sa nu…

- Horoscop 26 februarie 2020. Ziua de miercuri aduce mai multe probleme Fecioarelor, Gemenii sunt plictisiți, in timp ce Varsatorii au chef de o petrecere. Citește horoscopul complet al zilei de 26 februarie 2020, conform...

- Nici macar frigul nu o tine departe de fumat! Chiar daca a trecut putina vreme de cand a devenit mamica, Karmen nu renunta la vicii. Fiica lui Adrian Minune a fost surprinsa de paparazzi Spynews.ro, in timp ce trage cu nesat din tigari, fara sa tina cont de temperaturile scazute.