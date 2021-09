FOTO: CSU Rugby Alba Iulia – CS Năvodari 0-67, în prima etapă a returului Diviziei Naționale de Seniori FOTO: CSU Rugby Alba Iulia – CS Navodari 0-67, in prima etapa a returului Diviziei Naționale de Seniori CSU Rugby Alba Iulia a pierdut, scor 0-67 (0-41), pe terenul doi al Stadionului „Cetate”, cu CS Navodari, meciul contand pentru etapa inaugurala a returului Diviziei Naționale de Seniori. Formația de la malul marii, clasata pe ultima treapta a podiumului celui de-al doilea eșalon competițional, s-a dovedit o nuca mult prea tare pentru gruparea albaiuliana, vizitatorii incepand extrem de decis iar in primele 15 minute au culcat in 4 randuri balonul in terenul de ținta advers, un eseu fiind transformat.… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

