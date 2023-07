Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de Cultura „Augustin Bena” Alba: Concursul de interpretare la tulnic „In memoriam Elena Pogan” și-a desemnat caștigatorii Concursul de interpretare la tulnic „In memoriam Elena Pogan”, unicul concurs de acest gen din Romania, și-a desemnat caștigatorii celei de-a VI-a ediție. Competiția, care…

- Concursul de interpretare la tulnic „In memoriam Elena Pogan”, unicul concurs de acest gen din Romania, și-a desemnat caștigatorii celei de-a VI-a ediție. Competiția, care are ca scop promovarea tulnicului, instrumentul tradițional al locuitorilor din Munții Apuseni, a fost inclusa in programul Targului…

- Ministrul Dezvoltarii, Adrian Veștea, a facut declarații la Targul de Turism Rural de la Albac 2023, in care și-a exprimat bucuria de a fi prezent in Țara Moților și unde a evidențiat importanța pastrarii tradițiilor și dezvoltarii infrastructurii in aceasta comunitate. Ministrul Veștea, un fost primar…

- VIDEO| Ministrul Dezvoltarii, Adrian Veștea, la Targul de Turism Rural de la Albac 2023: „Țara Moților are un nume extrem de important la nivelul Romaniei” Ministrul Dezvoltarii, Adrian Veștea, la Targul de Turism Rural de la Albac 2023: „Țara Moților are un nume extrem de important la nivelul Romaniei”…

- 7 – 9 iulie| Targul Național de Turism Rural – stațiunea Albac din Munții Apuseni devine capitala turismului rural romanesc 7 – 9 iulie| Targul Național de Turism Rural – stațiunea Albac din Munții Apuseni devine capitala turismului rural romanesc Stațiunea turistica Albac din Munții Apuseni gazduiește,…

- Intre 7 și 9 iulie 2023 stațiunea turistica Albac din Munții Apuseni gazduiește Targul de Turism Rural – cel mai important targ de turism rural din Romania. Comuna din Țara Moților devine astfel, timp de trei zile, capitala turismului rural romanesc. Sunteți așteptați la Albac pentru a descoperi cele…

- 7-9 iulie: Targul național de turism rural de la Albac 2023. Oferte de cazare, spectacole folclorice, foc de tabara. Program Stațiunea turistica Albac din Munții Apuseni gazduiește, in perioada 7-9 iulie, Targul de Turism Rural, cel mai important targ de turism rural din Romania. Comuna din Țara Moților…

- 7-9 iulie| Targul de Turism Rural de la Albac 2023: Activitați educative, expoziții și spectacole folclorice. PROGRAM 7-9 iulie| Targul de Turism Rural de la Albac 2023: Activitați educative, expoziții și spectacole folclorice. PROGRAM In perioada 7-9 iulie 2023 stațiunea turistica Albac din Munții…