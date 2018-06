Stiri pe aceeasi tema

- Exploziv! Celebra prezentatoare de știri care a plecat cu demisie de la Antena 1, Anca Lungu, a declarat, in exclusivitate pentru revista VIVA, ca e liniștita!Liniștea care a cuprins familia Ancai e cu atat mai exploziva, cu cat vedeta a anunțat ca se simte ca intr-o vacanța continua. Liniștita…

- De cand a ca"tigat marele premiu din cadrul competi:iei ~Asia Expres, Raluka este numai zambet! }n toate fotografiile postate de vedetE se observE clar un zambet extrem de frumos "i...permament!

- Mirela Vaida știe cum sa arate mereu impecabil, optand mereu pentru look-uri care sa o avantajeze cat mai mult. Frumoasa prezentatoare pașește in platourile de filmare dupa ore intregi petrecute la masa make-up artistului, insa unele trucuri de frumusețe sunt cat se poate de simple.

- Cum a ajuns Corina Danila sa arate ASA la 46 de ani! Corina Danila reuseste sa impresioneze in prezent prin modul spectaculos in care a reusit sa isi remodeleze silueta, la cei 46 de ani ai sai. Dupa o perioada de greutati in viata personala, actrita, care acum prezinta emisiune la TVR 2, si-a schimbat…

- Delia se pricepe de minune sa iși șocheze fanii cu apariții excentrice și pline de culoare. De data aceasta, celebra artista și-a facut o schimbare radicala de look și toți au fost surprinși!

- Andra a lansat, marți, videoclipul piesei ”Indiferența”, eveniment pe care l-a marcat cu o noua schimbare de look. Vedeta s-a tuns bob, iar noul look s-a potrivit la fix cu outfitul ales pentru prezența la radio. Andra a și-a lansat, marți dimineața, piesa ”Indiferența”, in premiera la Radio ZU. Pentru…

- Ea este gravida despre care toata lumea de la Hollywood vorbeste. Arata superb! Cea mai celebra gravida a momentului! WOW cum poate sa arate la 43 de ani. Vedeta asteapta primul ei copil, dar mai are aproape 2 luni pana va naste. Chiar si asa, actrita a luat proportii rau de tot. Mica de statura, […]…

- Maria Constantin nu mai sufera dupa divorțul cu Marcel Toader. Blondina și-a facut o schimbare radicala de look. Vedeta a postat imaginea pe Instagram, iar faii au fost uimiți de schimbare. Cantareața de muzica populara a renunțat la parul scurt și blond. Ea a optat pentru o peruca lunga, de culoare…