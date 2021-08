Stiri pe aceeasi tema

- Valea Stanciului este una dintre cele mai mari comune din judetul Dolj. Astfel ca proiectele pentru dezvoltarea locului sunt cu atat mai mult o provocare pentru administratie, care trebuie sa intampine asteptarile celor peste 5000 de locuitori. In mandatele din perioada 2012-2020, primarul Ionel Ovidiu…

- Peste 37% dintre elevii de la tara care au sustinut Evaluarea Nationala in 2021 au obtinut medii sub 5, iar altii nici macar nu s-au prezentat la examen - pentru a nu strica rezultatul scolii. O analiza pe cifre nu este insa de ajuns, spune directorul unei scoli rurale.

- Intr-un clasament al primelor 10 licee din țara, intocmit pe baza notelor obținute de catre elevi la Bacalaureatul din acest an, Colegiul Național din Iași se afla pe locul 1, cu media generala 9,34! Cu atat mai de aplaudat este reușita Colegiului Național cu cat aceeași instituție de invațamant a fost…

- Teatrul „Andrei Mureșanu" din Sfantu Gheorghe a dat startul inscrierilor la cea de-a VI-a ediție a Festivalului-Concurs DeButanT, editia din acest an fiind consacrata regizorilor si dramaturgilor debutanti. DeButanT este unul dintre putinele festivaluri de teatru din tara care, pe langa posibilitatea…

- Pentru mulți copii de la sat vacanța de vara inseamna munca in gospodarie, cot la cot cu parinții. Insa membrii unei asociații din Targu Lapuș, județul Maramureș, au inceput o campanie de strangere de fonduri pentru ca astfel de copii sa poata ajunge, pentru prima oara, in tabara la mare. Oameni cu…

- Bucurie, emoție și respect intr-o zi care a adus spiritul olimpic mai aproape de oameni. Copiii au fost cei mai bucuroși invitați ai Zilei Olimpice de la Șirnea. Cu cercurile olimpice pe piept și cu dorințele de a ajunge campioni rostite cu voce tare, toți cei prezenți au fost bucuroși sa primeasca…

- Duminica, 6 iunie, de la ora 16, cursanții Scolii de balet „The House of Ballet” va invita la Gala de balet. Spectacolul va avea loc la Iulius Congres Hall din cadrul Iulius Mall Timisoara. Evenimentul este dedicat Asociației Little People, care deruleaza programe in beneficiul copiilor și adolescenților…