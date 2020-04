Stiri pe aceeasi tema

- Bruneta lucreaza ca model intr-unul dintre cele mai costisitoare orașe din lume și nu de mult a devenit expert in diamante. Chiar daca in urma cu un an hotarase sa se mute in Los Angeles, unde e stabilita de mulți ani sora sa, Monica Gabor, Ramona s-a razgandit și a ramas in Dubai. Acum, insa,…

- Giedrius Arlauskis (32 de ani), portarul lui CFR Cluj, spune ca familia lui s-a atașat de Romania. Lituanianul incearca sa convinga oamenii de frumusețile din țara noastra. „Cand eram in Rusia am fost ofertat de Anji, in perioada in care au investit masiv. Mi-au zis ca ma iau cu bani foarte mulți, daca…

- Duhovnicul Majestatii Sale Regele Mihai, protopopul Elveției in cadrul Mitropoliei Europei Occidentale și Meridionale, parintele –paroh Adrian Diaconu face un apel la responsabilitate pentru cei peste 10.000 de credincioși romani care traiesc in parohia sa.

- “Romania si inca trei state membre ale Consiliului Europei, respectiv Republica Moldova, Letonia si Armenia, au activat articolul din Conventia Europeana a Drepturilor Omului care permite derogari de la aplicarea acesteia in conditiile starii de urgenta decretate ca urmare a coronavirusului”, a transmis…

- Viceliderul deputatilor PMP Robert Turcescu ii cere presedintelui Klaus Iohannis sa anunte public ca renunta la ideea anticipatelor. ''Domnule Iohannis, e timpul sa va aratati la fata si sa anuntati oficial ca ati renuntat la ideea anticipatelor. Romania, tara al carui presedinte sunteti, are nevoie…

- Noua isterie lansata pe reteaua de socializare TikTok, „Skullbreaker Challenge" (provocarea craniului spart), face ravagii printre tinerii din intreaga lume, inclusiv in Romania! Jocul este extrem de periculos si chiar le poate fi fatal celor care il practica. In timp ce o persoana sare, alte doua ii…

- La finalul anilor rsquo;90, piața muzicala din Romania era luata cu asalt de noi formații, iar una dintre acestea a fost Exotic, din care faceau parte Julia Chelaru, Andreea Banica si Claudia Patrașcanu.

- Peste 1 milion de romani au renuntat sa se uite la TV in Prime-Time, in doar patru ani, potrivit datelor din luna ianuarie 2020, raportat la ianuarie 2016, anunta paginademedia.ro.In serile de ianuarie, in Prime-Time, numarul romanilor care se uitau la televizor se ducea, in 2016, spre 9,3…