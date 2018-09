Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2018 este unul deosebit de important pentru Porsche. Exact 70 de ani in urma compania iși lansa primul model, Porsche 356, o mașina uimitoare pentru acele vremuri și care este foarte cautata și in prezent. De-a lungul anilor compania a cunoscut succese dar și perioade mai puțin placute, insa chiar…

- Pe timpul vacantei de vara, politistii Compartimentului de Analiza si Prevenirea Criminalitatii continua activitatile destinate copiilor si adolescentilor avand ca principal scop cresterea gradului de siguranta a acestora, precum si pentru reducerea riscului de a adopta comportamente delincvente.

- Un șofer in varsta de 21 de ani este acuzat de poliția din Austin, Texas, SUA, pentru ca nu s-a oprit dupa ce a calcat o femeie, care alerga pe tocuri pe o autostrada, cu SUV-ul sau, in apropierea centrului orașului.

- Record bizar stabilit de un american. Acesta a intrat in Cartea Recordurilor ca omul care a taiat cei mai mulți pepeni verzi pe burta intr-un minut, 26 la numar. Pentru asta, barbatul a folosit o sabie de samurai.

- Marius Elisei a fost operat la genunchi in urmE cu aproape o lunE, iar la trei sEptEmani dupE interventia chirurgicalE, sotul Oanei Roman a inceput recuperarea. AlEturi de el merge xi vedeta pentru a-l ajuta.

- Francezii au sarbatorit pana in miezul nopții titlul mondial caștigat de „cocoși” in Rusia. Bucuria a fost umbrita de violențe inregistrate in capitala, la Lyon și Marseille. Doi fani au murit, iar poliția a avut meci greu cu suporterii care au aruncat cu pietre și sticle incendiare in forțele de ordine.…

- Monica Tatoiu și soțul ei iși reinoiesc juramintele la 30 de ani de la nunta, sambata, 16 iunie. Cei doi au mers din nou in fața preotului care i-a cununat in urma cu 30 de ani, iar emoțiile nu au lipsit. Mai mult, cu o seara inainte de marele eveniment, Monica Tatoiu a organizat petrecerea “burlacițelor”,…