- Un barbat de 40 de ani din comuna Varfurile, județul Arad, a murit, vineri, dupa ce a intrat cu mașina pe contrasens, sub un TIR, in județul Hunedoara. Anchetatorii au descoperit ca inainte de accident, barbatul și-ar fi ucis soția, aceasta fiind gasita in locuința, cu un cuțit infipt in ...

- Pe modelul crimei de la Timisoara, un barbat de 40 de ani din Arad și-a ucis soția și s-a sinucis, intrand cu mașina intr-un tir, pe raza județului Hunedoara. Acesta a murit pe loc. Soția lui a fost gasita cu un cuțit infipt in piept, fiind lovita și cu un ciocan in cap. Articolul FOTO INFIORATOR! I-a…

- Crima a avut loc joi dimineata, in apartamentul celor doi tineri, aflat intr-un bloc de pe Calea Martirilor din Timisoara, potrivit politistilor citati de Mediafax. Din primele informatii, tanarul de 29 de ani si sotia acestuia, de 26 de ani, au inceput sa se certe. In momentul in care femeia…

- Un barbat in varsta de 42 de an si-a dat foc in fata unui Centru pentru copii si mame din Hunedoara, unde se aflau sotia si cei doi copii ai sai. El a suferit arsuri grave si a fost transportat la spital.

- Presedintele Klaus Iohannis a participat duminica, alaturi de sotia sa, Carmen, la slujba de Rusalii de la Biserica Romano-Catolica „Sfanta Treime” din Sibiu. La finalul slujbei, inainte de a se urca in masina, a fost aplaudat de cativa oameni aflati in zona. Seful statului si sotia sa au ajuns la biserica…

- Trei tineri din Lupeni, judetul Hunedoara, sunt cercetati acum de politisti, fiind banuiti de comiterea mai multor infractiuni de furt. Politistii au stabilit, in urma cercetarilor, ca cei trei tineri in varsta de 15, 17 si 22 de ani, cu privire la care au stabilit ca sunt prezumtivii autori ai unor…

- Detalii noi despre accidentul șocant din Braila, unde o mașina a fost lovita de tren , dupa ce șoferul a depașit coloana de mașini și a trecut calea ferata, ignorand semnalele acustice și luminose. Tragedia a avut loc in timp ce acesta se indrepta catre spital, cu soția lui, deoarece aceasta se simțea…

- Un laureat al premiului Nobel pentru Chimie a fost gasit in timp ce se plimba confuz la o groapa de gunoi. Iar sotia profesorului care avea Parkinson, a fost gasita moarta la depozitul de deșeuri din Illinois, au declarat autoritațile.