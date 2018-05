Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul DJ Avicii a explicat ce insemna, de fapt, numele sau de scena cu care s-a facut cunoscut in toata lumea. DJ-ul Avicii a incetat din viața la numai 28 de ani, in dat ade 20 aprilie . Artistul a fost gasit mort in Oman. Numele real al lui DJ Avicii, dupa a carui moarte au fost facute doua autopsii…

- Avicii a murit pe 20 aprilie, in Oman . Cauza decesului suedezului de numai 28 de ani ramane un mister, insa artistul, pe numele lui real Tim Bergling, avea probleme de sanatate de mai multi ani. Avicii a anuntat in anul 2016 ca nu va mai canta in turnee , dar ca va continua sa faca muzica in studio.…

- Bianca Dragușanu, neiertatoare atunci cand vine vorba despre baieții rai. Aceasta a povestit in cadrul emisiunii pe care o prezinta la Kanal D, despre problemele unei prietene bune. Bianca Dragușanu a vorbit despre baieții buni și cei rai și a fost categorica atunci cand a venit vorba despre relații.…

- Un celebru medic din tara noastra lanseaza un avertisment dur pentru toti romanii. Situatia in Romania este grava, inca se moare de gripa si singura modalitate de a evita sa facem gripa este in continuare vaccinul, a avertizat, intr-o conferinta de presa, managerul Institutului de Boli Infectioase…

- Avenir Telecom, distribuitor de telefoane, accesorii pentru telefoane mobile si servicii de telecomunicatii, a lansat mai multe telefoane mobile clasate in trei game: Energizer Power Max, Energizer Hardcase si Energy, conform informatiilor prezentate de catre reprezentantii companiei in cadrul unei…

- Organizatia Patronala a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA) solicita Ministerului de Finante sa gaseasca o solutie pentru reglementarea bacsisului, astfel incat acesta sa poata fi acordat prin card sau ordin de plata, iar ospatarii sa il poata incasa legal, potrivit Agerpres. „Din punct…

