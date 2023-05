Stiri pe aceeasi tema

- Suprafața spațiilor verzi in localitațile urbane a constituit anul trecut 6,6 mii ha sau 12,7% din suprafața terenurilor din intravilanul localitaților urbane. Suprafața spațiilor verzi urbane, in proporție de 69,0%, este formata din spații verzi de folosința generala (scuaruri, gradini, parcuri), 18,6%…

- Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș a achiziționat servicii de intreținere a spațiilor verzi prin intermediul Sistemului Electronic de Achiziții Publice (SEAP). Contractul va include activitați de toaletare și taiere a arborilor din aliniamentele stradale, scarificare, aerare și fertilizare…

- In Timișoara, intreținerea spațiilor verzi este imparțita intre trei societați, fiecare fiind responsabila de o anumita zona. Primaria Timișoara le-a cerut acestora ca pana in 8 mai sa se asigure ca iarba este cosita și spațiile aranjate. Horticultura S.A., care se ocupa de zona centrala a orașului,…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat sambata ca au fost incheiate contracte pentru intretinerea tuturor spatiilor verzi administrate de catre Primaria Capitalei, dar si ca autoritatea locala realizeaza lucrari de reabilitate a infrastructurii, care nu a fost refacuta zeci de ani."Am…

- V. Stoica Muzeul Național Peleș a anunțat scoaterea la concurs a unui post de muncitor necalificat – ingrijitor spații verzi, iar pe site-ul oficial al instituției au fost publicate condițiile de participare, precum și probele la care vor fi supuși candidații. Daca ați crezut ca este simplu sa devii…

- Romanii care planteaza flori sau copaci in spațiile verzi din jurul blocului risca amenzi usturatoare. Cine este obligat sa le ingrijeasca Romanii care planteaza flori sau copaci in spațiile verzi din jurul blocului risca amenzi usturatoare. Cine este obligat sa le ingrijeasca Spațiul verde din zona…

- Administrația locala din Alba Iulia a lansat in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație pentru amenajarea și intreținerea zonelor verzi din municipiu. Contractul este imparțit pe doua loturi. Valoarea totala a contractului este estimata la 32 de milioane de lei, fara TVA. Obiectul…

- Mulți romani se joaca cu focul, mai ales in aceasta perioada, facand anumite lucrari in gradinile blocului. Aceștia risa sa fie amendați pentru plantarea de flori, legume, pomi…etc in spațiile verzi de pe langa blocuri. Al cui este spatiul verde din jurul blocului, de fapt? Romanii nu stiu, de asta…