- Giulia Anghelescu este una dintre cele mai iubite vedete din showbizul autohton. De-a lungul carierei sale, cantareata a trecut printr-o serie de transformari, in ceea ce priveste aspectul fizic. De curand, artista le-a impartasit fanilor o fotografie de colectie, de acum 10 ani, iar schimbarile sunt…

- Raluka este una dintre cele mai iubite cantarete din tara. O vedeti mereu, fie la concerte, fie pe retelele de socializare. Desi are o multime de fani, nu multi stiu cum arata idolul lor in urma cu 11 ani.

- Potrivit celor de la cancan.ro, Vladuța Lupau ar fi trait o intensa poveste de dragoste cu saxofonistul din echipa ei muzicala. Tanarul artist și cea supranumita și „Regina YouTube-ului” ar fi avut o relație care s-a terminat brusc și care s-ar fi consumat pe parcursul a cateva luni. De curand, cantareața…

- Aduna milioane de vizualizari, iar piesele ei sunt pe buzele tuturor. Anul 2020 a inceput extrem de bine pentru regina youtube ului! Cantareata a plecat impreuna cu proaspatul sau sot in luna de miere! La fel ca alte artiste din branșa, a ales ca destinație de vacanța un loc cu mult soare, unde s-a…

- Vladuța Lupau, artista care a rupt Youtube-ul in 2 are toate motivele sa fie mandra și fericita! Cantareața are o cariera de succes, un soț care o iubește, dar și o mama tinerica și frumoasa foc! Daca te uiți la cele 2, seamana ca 2 picaturi de apa.