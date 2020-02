Cu totii stim ce silueta perfecta are Carmen Bruma. Cu toate astea, putini sunt cei care si-au imaginat-o pe frumoasa vedeta cu... cateva kilograme in plus. Sotia lui Mircea Badea nu s-a ferit de acest lucru, drept urmare, de curand, le-a impartasit admiratorilor sai o fotografie cu ea, realizata cu aproape 30 de ani in urma, in care avea o infatisare complet diferita.