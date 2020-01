Stiri pe aceeasi tema

- V-ati dat seama despre cine e vorba? Daca nu, va spunem noi: Florin Calinescu. Vedeta a postat pe contul de Instagram aceasta fotografie din trecut, care il arata in perioada adolscentei. Si chiar daca intre timp infatisarea lui s-a schimbat destul de mult, trasaturile lui se intrevad inca de pe atunci.…

- Andreea Mitu este una dintre cele mai apreciate si iubite sportive din tara noastra. Vedeta este o femeie fericita de cand a dat nastere unul baietel minunat, pe nume Adam. Fanii au fost atunci in extrem de incantati de veste si au felicitat-o din suflet. Recent, celebra tenismena le-a impartasit admiratorilor…

- Este un fapt bine cunoscut ca oamenii fug de batranețe. Asta este cu atat mai adevarat pentru vedete, care sunt mereu sub lupa opiniei publice și care se simt obligate sa arate cat mai bine. Drept urmare, multe celebritați ajung sa treaca pragul medicului estetician – unele mai mult decat ar fi cazul.

- Carmen de la Salciua este una dintre cele mai iubite artiste de la noi. Cantareața are mii de fani in toata țara, dar și in afara. De foarte multe ori este invitata peste granițe sa incante romanii care s-au stabilit acolo, dar foarte puțini sunt cei care știu care este numele real al acesteia.

- Jennifer Aniston pare sa se bucure din plin de noul sau cont de Instagram, pe care și l-a deschis in urma cu cateva zile. Actrița de la Hollywood este atat de incantata incat deja a publicat cateva imagini și filmulețe. Cea mai recenta fotografie postata este chiar din copilaria ei. „Tbt (n.r. inapoi…

- Actrița americana Jennifer Aniston și-a impresionat fanii de pe Instagram cu o fotografie in care apare așa cum arata pe vremea cand era doar o copila. Vedeta hollywoodiana jennifer Aniston, in varsta de 50 de ani, le-a facut o surpriza fanilor ei de pe Instagram. Aceasta a dat publicitații o fotografie…

- Actrita americana Jennifer Aniston (50 de ani) si-a facut cont de Instagram si a postat prima fotografie, in care apare alaturi de fostii colegi din serialul „Friends“. Imaginea a strans peste un milion de aprecieri si 70.000 de comentarii intr-o singura ora.