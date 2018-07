Stiri pe aceeasi tema

- Mercurul din termometre urcE, hainele sunt date jos! Vedetele i"i etaleazE mandre, nevoie mare, formele la plalE "i la piscinE "i se luptE pentru a ob:ine un bronz de invidiat. A"a a fEcut "i Ana Baniciu, care "i-a expus fundule:ul in razele soarelui.

- Bianca DrEgu"anu pare sE se simtE din ce in ce mai bine in noua familie din care face parte, din cate ne putem da seama din fotografiile pe care focoasa blondinE le posteazE pe conturile de socializare.

- Betty Stoian este insErcinatE in 4 luni "i este in culmea fericirii. Ea "i viitorul so:, CEtElin Vi"Enescu vor deveni pErin:ii unui bEie:el ce urmeazE sE se numeascE Matias-tefan. }ntr-o emisiune de televiziune, Betty a spus adevErul cu privire la sarcinE "i a scos in eviden:E adevEratul motiv pentru…

- Un avion al Sothwest Airlines, care zbura de la Chicago la Newark, a facut o aterizare de urgența, miercuri, din cauza unei ferestre care s-a spart in mijlocul zborului. Aeronava a aterizat pe aeroportul din Cleveland, Ohio, scrie libertatea.ro.

- La doar cateva zile dupa ce Inna a fost acuzata ca ar fi provocat un scandal in familia actorului Burak Ozcivit dupa ce au filmat impreuna o reclama, ceva s-a intamplat intre el si sotia lui.

- Inna a filmat o reclama la sampon cu celebrul actor, Burak Ozcivit, iar, ulterior, au aparut, zvonuri ca sotia acestuia ar fi fost extrem de geloasa si ca Inna ar fi reprezentat motiv de discordie in casnicia celor doi soti.

- Inna este un magnet pentru brandurile din strainatate. Dupa ce a filmat o serie de spoturi publicitare pentru o firma de bauturi racoritoare, romanca a primit propunerea unei reclame la sampon, alaturi de actorul Burak Ozcivit. Inna, umilita si cu banii luati. Prin ce cosmar trece artista…

- Pasagerii unui avion al companiei americane Southwest Airlines au trait momente de groaza, marți, in timpul unui zbor spre Dallas, dupa ce au auzit explozia puternica a unuia dintre motoare și au vazut cazand maștile de oxigen, dar și cum o femeie este trasa in afara avionului printr-un geam spart,…