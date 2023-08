Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici a dezamagit in finala la 100 de metri de la Campionatul Mondial de Natatie de la Fukuoka, Japonia. Inotatorul roman a intrat in finala cu cel de-al 5-lea timp si astfel a fost repartizat pe culoarul al doilea. Popovici a avut un start extrem de slab si, evident, nu s-a putut redresa pana…

- David Popovici s-a clasat pe locul 6 la finalul cursei de 100 de metri liber din cadrul Campionatelor Mondiale de la Fukuoka (Japonia). Acesta a inotat pe culoarul doi și a fost cronometrat cu timpul 47.83. In semifinale, el a avut timpul 47.66. Inotatorul roman era campion mondial en-titre și deținea…

- David Popovici s-a calificat fara emoții in finala probei de 200 metri liberi din cadrul Campioatelor Mondiale de Natație. Dupa ce Televiziunea Romana a pierdut drepturile de televizare ale curselor inotatorului roman de la Fukuoka, un alt post TV va tranmiste finala in care acesta va lupta pentru aurul…

- Echipele de tineret ale Angliei și Spaniei vor disputa sambata finala Campionatului European Under 21, dupa ce au trecut in semifinale de revelațiile acestui turneu, Israel și Ucraina. Finala este transmisa in direct la TVR1, de la ora 19.00.

- Romanul David Popovici a fost medaliat cu aur in proba de 100 de metri liber a puternicului concurs Sette Colli Trophy, de la Roma. Competiția este transmica LIVE de TVR Info timp de doua zile - sambata, 24 iunie, și duminica, 25 iunie, - de la ora 20.10, respectiv ora 20.05.

- Mihaela Blaga (AC „Mica Roma” Blaj), calificata la Campionatul European Under 20, in proba de 3000 metri obstacole! Atleta Mihaela Blaga (legitimata la AC „Mica Roma” Blaj), sportiva in varsta de 19 ani, a reușit sa se califice, in proba de 3000 metri obstacole, la Campionatele Europene de atletism…

- Suedia a ieșit invingatoare la concursul Eurovision 2023. Loreen a cucerit europenii cu piesa "Tattoo". Pe locul doi s-a clasat reprezentanta Finlandei, iar locul trei a fost ocupat de catre Israel.

- Catalin Chirila a caștigat, vineri, medalia de aur in proba de canoe simplu pe distanța de 500 metri la Cupa Mondiala de la Szeged, primul concurs al anului Catalin Chirila a inceput noul an competițional la Szeged. Dupa ce, joi, a concurat in calificarile probelor de canoe simplu 500 și 1.000 de metri,…