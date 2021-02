Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid a reușit o victorie fara emoții, scor 4-1, pe terenul celor de la Alaves, într-o disputa contând pentru etapa cu numarul XX din LaLiga. "Albii" nu l-au avut pe banca tehnica pe Zinedine Zidane, acesta fiind depistat pozitiv la Covid-19.Au marcat pentru galactici…

- Atletico Madrid - Sevilla se joaca marți, de la 22:30, intr-o partida restanta din cadrul primei etape din La Liga. Trupa lui „Cholo” Simeone poate pune patru puncte in fața lui Real Madrid și șapte in fața Barcelonei, daca va reuși sa caștige in fața andaluzilor! Atletico Madrid e lider in Spania,…

- Real Madrid s-a împiedicat pe terenul celor de la Osasuna (0-0) dupa un meci despre care Zinedine Zidane a declarat ca nu ar fi trebuit sa aiba loc din cauza condițiilor meteo din Spania. În urma acestui rezultat, ierarhia din LaLiga ne arata o situație greu de crezut la începutul…

- Villarreal a reușit o victorie pe cat de categorica, pe atat de importanta vineri seara, in etapa a 18-a din LaLiga. „Submarinul galben“ s-a impus cu 4-0, in deplasare, in fața formației Celta Vigo. Toate golurile au fost marcate in prima repriza. Au inscris Gerard Moreno (’5), Moi Gomez (’14), Daniel…

- Lionel Messi a ajutat-o pe FC Barcelona sa revina pe podium LaLiga. Starul argentinian a reușit o dubla pentru echipa sa in victoria obtinuta in deplasare, cu scorul de 3-2, in fata formatiei Athletic Bilbao, intr-o partida restanta din etapa a doua. Bascii au deschis rapid scorul pe stadionul San Mames,…

- Elche - Real Madrid se joaca azi, de la 22:30, intr-o partida din cadrul rundei a 16-a din La Liga. Elevii lui Zidane vor sa continue parcursul perfect și sa inchida anul cu a 11-a victorie stagionala. Real se afla pe locul secund in Spania, cu 32 de puncte, la egalitate cu liderul Atletico Madrid,…

- Real Sociedad - Atletico Madrid se joaca azi, de la 20:45, intr-un meci care conteaza pentru runda cu numarul 15 din La Liga. Atleti e pe primul loc, la egalitate cu Real Madrid, și spera sa ramana la conducere și dupa deplasarea de la San Sebastian. Real Sociedad, fostul lider din Spania, e in picaj…

- Real Madrid merge ceas în ultima perioada, formația lui Zinedine Zidane trecând, scor 3-1, pe propriul teren de Athletic Bilbao. Este a patra victorie consecutiva în toate competițiile pentru "albi". Meciul a facut parte din etapa cu numarul XIX din La Liga. Toni…