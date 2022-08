Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 19 august a.c., politistii ieseni au fost informati de catre un barbat, din comuna Voinesti despre faptul ca seara precedenta a gasit, in extravilanul localitatii de domiciliu o barza, care pare a fi ranita.Potrivit IPJ Iasi, politistii Biroului pentru Protectia Animalelor Iasi s au deplasat la…

- Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Prahova s-au alaturat reprezentanților Asociației ”Arca lui Norocel”, care desfașoara o campanie de informare a cetațenilor privind obligativitatea sterilizarii conform Legii nr.258/2013 și importanța efectuarii acestei proceduri din punct de vedere medical.…

- Analistii CFA Romania estimeaza ca inflatia va ramane exprimata in doua cifre in urmatoarele 12 luni, iar valoarea medie a cursului anticipat pentru acelasi orizont de timp este 5,1121 lei pentru un euro. „Pe fondul aversiunii la risc declansata de invazia Rusiei in Ucraina, precum si al inflatiei ridicate,…

- Avocatul Poporului a respins cererea Asociației pentru Apararea Drepturilor Omului in Romania – Comitetul Helsinki (APADOR-CH) de a sesiza Curtea Constituționala pe tema legii avertizorilor de integritate argumentand ca Parlamentul este „unica autoritate legiuitoare a tarii”, iar competența sa de a…

- Cursul de schimb valutar va fi de peste 5 lei/euro in urmatoarele 6 luni, iar dobanda cheie va depasi 6% in urmatoarele 12 luni, potrivit Indicatorului de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania.

- Intre comuna salajeana Rus și comuna Volpiano din Italia au fost puse bazele unui parteneriat concret, o cooperare care vizeaza atat activitați administrative, dar și economice. Parteneriatul a fost elaborat in urma vizitei in Italia a primarului comunei Rus, Ioan Aurelian Cozma, și a președintelui…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a condamnat astazi acțiunile de intimidare la care au fost supusi, in ultimele zile, voluntarii Asociatiei LOGS in spatiul inchiriat pentru a-i ajuta pe refugiatii ucraineni. „Condamn cu fermitate acțiunile de intimidare la care au fost supuși in ultimele…

- Pe fondul aversiunii la risc declanșata de invazia Rusiei in Ucraina,precum și a inflației ridicate, componenta de anticipații a indicatorului de incredere macroeconomica al Asociației CFA Romania și-a continuat scaderea și in luna aprilie, spune Adrian Codilașu, vicepreledinte CFA Romania. Fii…