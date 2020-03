Stiri pe aceeasi tema

- 1000 scari de bloc intra in dezinfecție. Pachete sanitare și alimentare pentru baimareni. Curațenie „bec” in școli. Amenajarea și dotarea centrului de carantina! Tot in cadrul ședintei din data de 24 martie consilierii locali au aprobat și sumele necesare acordarii pachetelor de acțiune și sprijin pentru…

- Prima ediție a noului sezon al emisiunii Next Star a adus in centrul atenției o trupa de baieți. Pasionați de rock alternativ, aceștia i-au impresionat pe jurați, insa surpriza a venit abia atunci cand a vorbit Dorian Popa.

- Gasca milionarilor pune tara la cale. Selly si Dorian Popa si-au adunat toti prietenii si au mers impreuna in vizita la Codin Maticiuc. Baietii de bani gata nu au stat pe ganduri si au inceput sa se dezlantuie imediat dupa ce au ajuns in fata casei celebrului om de afaceri. Iata in ce ipostaze au fost…

- Acum, artistul traieste o frumoasa poveste de dragoste cu Antonia, cu care are doi baieti si spune ca este mai implinit ca niciodata. Despre relatia cu fosta lui sotie spunea ca nu se regasea, acesta fiind si motivul pentru care hotarasera sa puna punct casniciei. “Acum cativa ani am avut…

- Madalin Voicu este de parere ca totul este o inscenare, cei doi artiști au decis sa simuleze aceat scandal pentru a-și face reclama. Invitat in platoul emisiunii Agenția VIP, Madalin Voicu nu i-a menajat deloc pe cei doi. Mai mult, la adresa lui Abi Talent, Madalin Voicu nu a avut de spus prea multe…

- Cearta celor doi se amplifica pe zi ce trece, iar cuvintele jignitoare și replicile dure fac deliciul fanilor celor doi. Dupa ce mai multe vedete au luat o poziție cu privire la scandalul momentului, Costel Corduneanu, cel mai temut interlop din Iași i-a transmis lui Abi Talent, pe pagina…

- Abi Talent a scris pe contul sau de socializare ca o va lua de nevasta pe Antonia inaintea lui Alex Velea, iar reacția acestuia nu a venit. In schimb, surpriza a venit de unde nu se aștepta nimeni. Mihai Bendeac a luat decizia de a interveni, tot pe Facebook, luand-o pe ocolite, insa ajungand, intr-un…

- Exista teorii și soluții pe care mai intai le furnizeaza autorii de thrillere politico-militare, dar mai apoi sunt preluate de catre politcieni și, uneori sunt chiar puse in practica. Surpriza, pentrumulți, vine din faptul ca acele teorii realmente funcționeaza, deși nu vin dela luminații ganditori…