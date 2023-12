Stiri pe aceeasi tema

- Avize date dupa lucrari, privați care au executat lucrari fara autorizație, contracte fictive și multe altele. Totul, pentru a monta 10 limitatoare de viteza pe o strada de doar 800 de metri, unde, culmea, Poliția Rutiera a respins in repetate randuri aceasta soluție. Este vorba despre strada Nordului,…

- Un eveniment rutier soldat cu avarierea a doua mașini a avut loc pe strada Nordului din municipiul Bacau, pe 15 decembrie, in jurul orei 21.30. Din primele cercetari a rezultat ca, un barbat de 45 de ani, din municipiu, in timp ce conducea un autoturism pe strada Nordului, efectuand manevra de mers…

- UPDATE – Conform informațiilor de la fața locului, doua persoane sunt ranite in explozie. Este vorba despre proprietarul apartamentului care a explodat și un prieten care se afla la el in acel moment. Știre inițiala: O explozie puternica a avut loc, in aceasta dimineața, intr-un apartament de pe strada…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a dispus, luni, incetarea procesului penal impotriva inculpatilor din dosarul retrocedarilor ilegale de paduri de la Romsilva, printre care se afla și Andrei Hrebenciuc, pe motiv ca faptele de care erau acuzati acestia s-au prescris. In urma acestei decizii,…

- Ședința Consiliului Local Bacau de marți a fost scena unui derapaj al primarului Lucian Daniel Stanciu Viziteu la adresa presei locale. Sub pretextul ca apara onoarea instituției, edilul a anunțat ca intenționeaza sa deschida noi procese. Pana acum, „pe persoana fizica”, a dat in judecata mai mulți…

- O avarie la conducta de apa a transformat o buna bucata din strada Vasile Alecsandri intr-un lac. Locatarii din zona vor ramane fara apa pana in seara aceasta, conform CRAB. „Urmare a unei defectiuni aparuta pe conducta de distributie apa potabila de pe strada Vasile Alecsandri nr. 19, din municipiul…

- Primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu a amenințat firmele care au lucrari in oraș ca le va aplica prevederile contractuale. Intr-un gest propagandistic, menit sa mascheze neputința și proasta coordonare, primarul recunoaște astfel ca dezastrul din oraș este cauzat de șantierele parasite sau mult intarziate.…

- Focul lui Sumedru sau Focul de Samedru este o tradiție romaneasca, veche de doua mii de ani. In noaptea de 25 spre 26 octombrie, dinaintea sarbatorii Sfantului Dimitrie (Dumitru), aparatorul pastorilor, se aprind focuri și tinerii se aduna in jurul acestora. Obiceiul se mai pastreaza in satele și orașele…