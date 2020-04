Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Bontea a putut fi urmarit in show-ul Asia Express de la Antena 1, insa s-a facut remarcat și in urma emisiunii Chef la Cuțit, acolo unde este jurat. Daca acum este foarte pasionat de gastronomie, in copilarie a fost un sportiv desavarșit.

- CASTIGATOR ASIA EXPRESS 2020: Asia Express mai are puțin și-și cunoaște caștigatorul noului sezonul! Echipele ramase in semifinala sunt formate din: Sorin Bontea și Razvan Fodor, Ștefania și Speak, Radu Vladuț și Alex Abagiu și Adda și Catalin Rizea. Daca aceștia credeau ca probele nu puteau fi mai…

- Razvan Fodor si Sorin Bontea formeaza una dintre cele mai amuzante echipe din show-ul de televiziune Asia Express. Cei doi s-au confruntat cu multe provocari atat in concurs, cat si la intoarcere. Daca Sorin a avut parte de mai multa intelegere din partea copiilor, dat fiind faptul ca acesti sunt…

- Razvan Fodor și Sorin Bontea au format o echipa perfectala Asia Express, emisiune ce se difuzeaza inca la Antena 1. Show-ul se apropie de final, iar acum, artistul a facut dezvaluiri neașteptate despre cea mai grea aventura din viața lui. Mai mult, acesta a declarat ca cea mai afectata de plecarea lui…

- Daca pana acum am fi crezut ca nimic nu-l poate induioșa pe Sorin Bontea indeajuns de mult cat sa ajunga la lacrimi, iata ca miturile au fost spulberate aseara la Asia Express, cand durul Chef nu și-a mai putut ascunde emoțiile. Chef Sorin Bontea a servit cu lacrimi surpiza pregatita de Gina Pistol.…

- Concurenții de la Asia Express iși continua cursa pe Drumul Comorilor, in cea de-a treia etapa din Filipine, dupa ce Nico și fiica ei au fost elininate din concurs. Astfel ca, surprizele se țin lanț in ediția de duminica seara, 1 martie. Plecarea in cursa va fi stabilita de voturile obținute in urma…