FOTO Arma artizanală cu care a fost împușcat Shinzo Abe. Ce se știe până acum Barbatul care l-a asasinat vineri pe fostul premier japonez Shinzo Abe a folosit o arma artizanala intr-un atac care a șocat Japonia, o țara cu o rata extrem de scazuta a violenței comise cu arme de foc. Autoritațile japoneze nu au anunțat deocamdata rezultatele investigației privind modul in care barbatul a reușit sa construiasca arma insa mai multe inregistrari video cu atacul au surprins ceea ce par a fi doua țevi lungi legate impreuna cu banda adeziva neagra cazute pe jos dupa atac. Atacatorul in varsta de 41 de ani este un fost membru al forțelor defensive maritime, fiind probabil ca acesta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

