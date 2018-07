Stiri pe aceeasi tema

- Fetița Andrei a implinit 3 ani, iar mama ei i-a transmis un mesaj emoționant pe contul de socializare, alaturi de care a atașat și o imagine. Fanii vedetei au lasat zeci de comentarii in dreptul fotografiei cu Eva. Andra a nascut o fetița perfect sanatoasa, pe 23 iulie 2015 , iar de atunci, viața ei…

- Angela Merkel, cancelarul Germaniei, s-a luat de Ilkay Gundogan și Mesut Ozil, jucatorii care s-au pozat recent alaturi de Recep Tayyip Erdogan, președintele Turciei. "Cand s-au pozat cu Edrogan, Ozil și Gundogan nu și-au dat seama in ce se baga. Fanii trebuie sa-i ierte, pentru ca avem nevoie de toți…

- Noua piesa lansata de Andra saptamana trecuta a ajuns in numarul 1 in trending pe Youtube in doar doua zile. „Sudamericana” a avut peste 1.000.000 vizualizari in primele 30 de ore, depașind recordul in trending nu doar in Romania, ci și in Franța, Italia și Germania. Fanii și-au facut și ei de cap pe…

- Andra și-a anunțat fanii ce pregatește pentru aceasta vara. Admiratorii au fost in extaz. Andra, in varsta de 31 de ani, este una dintre cele mai indragite și mai premiate artiste din Romania. A lansat numeroase melodii care au ajuns rapid hituri, iar concertele sale sunt așteptate cu sufletul la gura…

- Andreea Banica si Andra sunt unele dintre cele mai iubite artiste din showbiz. Sunt frumoase, talentate si au mare priza la public. Oamenii le iubesc pentru momentele inedite pe care le fac pe scena, pentru vocile lor de aur si pentru felul deschis cu care se raporteaza de fiecare data publicului lor.

- Cateva sute de timișoreni au infruntat ploaia de miercuri seara ca sa se bucure de show-urile și concertele organizate de Ziua Europei, in Piața Libertații. Un spectacol de zile mari au dat dansatorii Ansamblului Timiș, cei ai Doinei Timișului, dar și formațiile etniilor din Banat. Trupe de dans din…

- Acte false. Daca ai nevoie de buletinul cuiva intr-o anumita situație, dar suspectezi ca nu e cel original, iata cum sa verifici.Pentru a vedea daca ai primit sau nu acte false de la cineva trebuie doar sa analizezi cateva elemente-cheie.Privește pe verso.