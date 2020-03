Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis i-a chemat pe jurnaliști, marți seara, la Palatul Cotroceni, unde urmeaza sa susțina o declarație de presa, dupa ce a participat la o videoconferința cu șefii de stat sau de guvern din țarile membre ale UE pe tema masurilor privind gestionarea COVID-19.De teama coronavirusului,…

- Laurette a sosit in Romania, dupa izbucnirea epidemiei de coronavirus in Italia. Vedeta a povestit despre panica instalata pe aeroporturi din cauza virusului. Dupa cateva ore de zbor, mulatra a ajuns in Romania. Pe aeroport a acordat un scurt interviu pentru Antena Stars, despre drama pe care a trait-o…

- Autoritațile chineze au amanat Congresul Partidului Comunist, care trebuia sa aiba loc in Beijing, de teama coronavirusului. Anunțul a fost facut astazi, in contextul in care numarul morților a se apropie de 2.600 doar in China.

- Dupa ce intreaga populație este inspaimantata de rapiditatea cu care virusul Corona se extine, iata ca Poșta Romana a facut anunțul. Compania suspenda temporar serviciile de expediere catre China.

- Gigantul american din domeniul informaticii Apple a anuntat sambata ca isi va inchide toate magazinele de pe teritoriul Chinei continentale pana pe 9 februarie in contextul epidemiei de pneumonie virala cu coronavirus, care a provocat deja 259 de decese in aceasta tara, informeaza AFP.Compania…

- Rusia a anunțat suspendarea legaturilor feroviare cu China, cu excepția rutelor Beijing-Moscova și Moscova-Beijing, incepand de pe 31 ianuarie, pentru a preveni raspandirea noului coronavirus, relateaza site-ul agenției Tass.Citește și: Ce lovitura! Liftiera concediata de Violeta Alexandru…

- Angajatii Postei Romane care lucreaza la oficiile din Dolj se tem ca virusul care a facut deja sute de victime ar putea ajunge la ei, prin coletele care vin din China. Lucratorii au cerut conducerii companiei maști și manuși.Mai multi angajati ai Oficiilor Postale din Craiova au declarat,…

- Numarul persoanelor deja infectate cu virusul misterios din China este mai mare decat se spune oficial, susțin experți britanici citați de BBC. Doua persoane au murit din cauza virusului care a aparut in orașul Wuhan.