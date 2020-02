Stiri pe aceeasi tema

- Anca Serea și Adi Sina formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul romanesc. Cresc impreuna șase copii, dar tot impreuna se bucura de succesele pe plan profesional și pleaca in vacanțe-de cuplu, doar ei doi, și de familie, alaturi de ceilalți șase mici membri ai familiei.

- Cel de-aș șaselea copil in familia lui Adrian Sina și a Ancai Serea a adus multe schimbari in viața acestora. Daca in urma cu puțin timp s-au mutat intr-o alta locuința acum au facut un lucru important impreuna.

- Elena și Nicolae Ceaușescu au fost fotografiați intr-o ipostaza intima la ultimul lor Revelion, din 1988. Nimeni nu a indraznit sa ii priveasca atunci, in afara de fotograful care a surprins momentul in mai multe imagini.

- Mario Fresh si Alexia Eram formeaza unul dintre cele mai simpatice cupluri. De cand artistul s-a intors din show-ul fenomen, Asia Express, cei doi nu mai stau niciun moment departe unul de celalalt. Recent, acestia si-au susprins fanii cu niste fotografii absolut superbe, in care se vede cu ochiul liber…

- Anca Serea a facut un anunț trist pe blogul personal. Dupace ea și soțul acesteia au decis sa se mute intr-o casa mai spațioasa, vechealocuința a fost scoasa la vanzare sau spre inchiriere, dupa cum spune vedeta. Insa, acest lucru nu i-a picat prea bine Ancai Serea, careeste foarte atașata de casa in…

- Anca Serea (38 de ani), mama a sase copii, si cantaretul Adrian Sina (42 de ani) au crestinat-o pe micuta Leah-Maria (3 luni) sambata, 16 noiembrie. Este al patrulea copil al cuplului si al saselea pentru cea supranumita „mama eroina". La petrecerea care a avut loc la un conac din judetul Ialomita…

- Adi Sina are o femeie frumoasa acasa și, de scurt timp, are una și la studio sau in concerte. Noul Akcent are in componența o solista. Povestea Akcent a inceput in doi - Adi Sina și Ramona Barta -, a ajuns la patru, iar consacrarea a venit cand trupa avea trei membri: Adi, Sorin Brotnei […] Post-ul…

- Anca Serea si-a botezat fetita. Cum a fost la eveniment Weekend-ul ce tocmai s-a incheiat a fost unul cat se poate de special pentru Anca Serea si Adrian Sina, care si-au botezat sambata cel de-al saselea copil, pe micuta Leah. Vezi aceasta postare pe Instagram Leah Maria O postare distribuita de…