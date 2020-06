Stiri pe aceeasi tema

- Cu peste 500.000 de urmaritori pe Instagram, Alexia Eram este, fara doar și poate, unul dintre cei mai cunoscuți influenceri din Romania, chiar daca numarul de fani nu este atat de mare cat al altor internauți.

- Mai multe grupuri de țari care considera ca au adus epidemiile de COVID-19 sub control planuiesc sa-și deschida granițele intre ele și sa creeze așa numitele „bule de calatorie”. In interiorul acestora s-ar putea calatori fara sa mai fie nevoie de carantina. Primele țari care au anunțat ca discuta…

- Dupa ce o perioada lunga de timp in care Irina Rimes a adoptat un stil complet diferit de cel pe care il știam atunci cand și-a facut intrarea pe piața muzicala din Romania, acum artista și-a facut o alta schimbare și s-a tuns scurt. Citește și: Irina Rimes, de nerecunoscut in izolare. Artista…

- Vineri, Roxana Bancuța a preluat poziția de director executiv al postului Realitatea Plus . „Pana acum, Roxana Bancuța a fost producator general al postului de televiziune, poziție pe care a ocupat-o de anul trecut. Roxana Bancuța are 15 ani de experiența in televiziune, cei mai mulți la Realitatea…

- Traian Basescu a declarat, miercuri seara, la TVR 1, citat de News.ro, ca in Romania se fac putine teste si ca din acest motiv nu stim exact nivelul de raspandire al bolii Covid-19. “Testarea atat de putina este o crima organizata. Da, e o acuza grava, dar o sustin. Numarul mic de teste face ca noi…

- SCRISOARE DESCHISA medicilor, asistentelor și lucratorilor din domeniul medical; polițiștilor, jandarmilor, militarilor și angajaților Ministerului de Interne și cel al Apararii; tuturor angajaților care depun eforturi ca orașul nostru sa ramana funcțional. Imi doresc ca aceste randuri sa ajunga la…

- O campanie pornita in spațiul virtual vine in ajutorul copiilor și ii indeamna sa ramana uniți, sub simbolul curcubeului, semn ceresc care aduce liniște și pace.Campania a luat naștere in Italia, dar a cuprins, cu rapiditate, și alte țari. Printre ele, și Romania. Copii din toate colțurile țarii deseneaza,…

- Comisia Europeana a aprobat astazi fonduri de peste 500 de milioane de euro pentru asigurarea accesului la apa curata și asistența medicala in Romania. Fondurile fac parte dintr-un pachet de investiții, aprobat astazi, in valoare de peste 1,4 miliarde de euro din fonduri UE in 14 proiecte mari de infrastructura…