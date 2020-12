Un adapost pentru animale și un depozit de plante furajere au fost facute scrum, duminica, in urma unui incendiu izbucnit la o ferma din Podirei, a anunțat Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgența Bistrița-Nasaud. La fața locului au interevnit doua echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Bistrița. ”In momentul sosirii pompierilor la fața locului, incendiul se manifesta in faza de ardere generalizata la un adapost animale și la un depozit de plante furajere. In momentul izbucnirii incendiului in interiorul adapostului se aflau șapte porci, care au fost salvați la timp”, a declarat…