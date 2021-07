Stiri pe aceeasi tema

- Furnizarea pompelor necesare fantanilor arteziene din Alba Iulia: Primaria a lansat achiziția publica directa Primaria Municipiului Alba Iulia a lansat o invitație la o achiziție publica directa de furnizare pompe necesare fantanilor arteziene din Piata Cetații, Parcul Sfanta Ecaterina si din Piața…

- Mihaila a anunțat ca noile prevederi vor intra in vigoare la 1 august, in baza contractului-cadru pentru anii 2021 - 2022.”Pacientii vor beneficia de reglementari in baza unor acte aditionale pentru luna iulie incheiate de casele de asigurari de sanatate cu furnizorii, iar o noua sesiune de contractare…

- ”Batalia” pentru spectacolul de daci și romani, dar și pentru atelierele antice din Cetatea Alba Carolina, a luat sfarșit, marți, 22 iunie. Mai exact, in urma achiziției directe lansate de Primaria Alba Iulia pentru cele doua evenimente au fost facute mai multe oferte, iar in cursul zilei de marți,…

- Pasionații de ciclism sunt asteptati sa se inscrie la un nou concurs ce se va desfașura, pe 4 septembrie, la Alba Iulia. Competiția Alba Carolina Bike Race este un proiect al Asociației Biciclim Alba in parteneriat cu Primaria Alba Iulia și se adreseaza iubitorilor de ciclism montan (MTB). Scopul acestui…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a solicitat prefectilor, luni, sa asigure pentru perioada urmatoare o prezenta ‘activa’ a fortelor de ordine publica in teren, avand in vedere relaxarea masurilor de protectie sanitara. ‘Mesajul meu catre angajatii MAI este sa fie extrem de atenti. Va indemn…

- Primaria Constanta a anulat licitatia pentru achizitia serviciilor de realizare arhiva digitala aferenta proiectului Smart CT Licitatia a fost anulata deoarece au fost depuse numai oferte inacceptabile sau neconformePrimaria Constanta a anulat licitatia pentru achizitia serviciilor de realizare arhiva…

- „Fara lacate pe curtea școlii!“ Primaria Brașov a lansat in dezbatere publica regulamentul care permite accesul copiilor in curtea școlii, in afara orelor - Scopul acestui act normativ este de a crea cadrul necesar pentru ca toți copiii și elevii din Brașov sa poata intra pe terenurile de sport din…

- Licitatia pentru renovarea si modernizarea Caminului Cultural din 2 Mai a fost anulataPrimaria comunei Limanu a organizat o licitatie pentru atribuirea unui contract pentru furnizarea de mobilier pentru obiectivul de investitii "Renovare, modernizare si dotare Camin Cultural, localitatea 2 Mai, comuna…