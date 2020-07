Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier in Alba Iulia, pe șoseaua de centura: Doi raniți ușor, dupa coliziunea unei mașini cu un autotren Un accident rutier a avut loc vineri, 3 iulie, in Alba Iulia, pe șoseaua de centura. In coliziune au fost implicate un autoturism și un autotren. Potrivit reprezentanților…

- Ziarul Unirea FOTO: Accident rutier GRAV la Decea. Trei persoane ranite dupa ce un autoturism a intrat intr-un stalp Un accident rutier a avut loc, sambata dimineața, in jurul orei 11:00, la intrare in zona localitații Decea. Detașamentul de pompieri Aiud intervine pentru acordare prim ajutor și descarcerare…

- Un accident rutier a avut loc luni, in jurul orei 12.30, pe șoseaua de centura a municipiului Alba Iulia. Din primele informații furnizate de ISU Alba, in incidentul rutier au fost implicate un autoturism și un autocamion. UPDATE 12.44: Șoferul autotursimului este incarcerat intre fiarele mașinii.…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier pe DN1, la Unirea: 3 persoane ranite in urma unei coliziuni. Traficul este ingreunat ACCIDENT rutier pe DN1, la Unirea: 3 persoane ranite in urma unei coliziuni. Traficul este ingreunat Un accident rutier a avut loc joi, in jurul orei 13.40, pe DN1, in localitatea Unirea,…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier GRAV pe DN1, la Garbova de Aiud: Doua persoane ranite dupa coliziune dintre un autoturism și un camion. Trafic OPRIT Un accident rutier a avut loc duminica in jurul orei 14.20, pe DN1, la Garbova de Aiud. Traficul este oprit. Traficul este oprit pe DN 1 km 402, la Garbova…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier pe șoseaua de centura din Alba Iulia: O persoana ranita in urma coliziunii intre doua mașini Un accident rutier a avut loc joi dimineața, in jurul orei 8.00 in sensul giratoriu de pe centura Alba Iulia, intersecția Drambar. Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine…

