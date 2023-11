(FOTO) Accident pe DN1 B. Un buzoian a fost rănit Un barbat a fost ranit, in urma unui accident produs in aceasta dupa-amiaza, pe DN1B, la intersecția cu satul Greceanca. ,,Din primele date de la fața locului a reieșit ca in timp ce conducea un autocamion dinspre Buzau catre Mizil, un șofer de 29 de ani, din Bacau ar fi intrat in coliziune cu un autoturism care se deplasa pe aceeași direcție de mers, la volanul caruia se afla un conducator auto de 55 de ani, din Buzau. Accidentul s-a soldat cu ranirea barbatului de 55 de ani. Acesta a fost preluat de ambulanța și transportat la spital pentru ingrijiri medicale. In cauza se va intocmi dosar penal… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol: jurnaluldebuzau.ro

