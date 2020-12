Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit in urma unui accident rutier produs pe A1 (zona Pianu), anunța ISU Alba. Un microbuz cu 7 pasageri s-a rasturnat. Garda de Intervenție Sebes in cooperare cu Detasamentul de Pompieri Oraștie...

- Un barbat din Cugir a fost ranit intr-un accident rutier petrecut pe DN7 langa Saliștea. Aflat la volanul unui autoturism, a pierdut controlul acestuia și s-a rasturnat in afara șoselei. Se afla sub influența alcoolului. Potrivit IPJ Alba, miercuri, 18 noiembrie, in jurul orei 8.15, pe DN 7, in afara…

- Tragedie teribila intr-o parcare din Germania, unde un șofer roman de TIR a fost victima unui accident dramatic și total neobișnuit, scrie site-ul televiziunii regionale germane TVO. Camionagiul a murit, prins intre doua cabine de TIR.Miercuri dimineața, un șofer roman de camion in varsta de 47 de ani…

- Centrul InfoTrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, astazi, pana la ora 16.00, pe autostrada A1 Sibiu – Deva, sunt restricții de circulație. Pe A1 Sebeș-Deva, intre kilometrii 342+200 de metri – 342+900 de metri, pe raza localitații Oraștie, județul Hunedoara, pe sensul de…

- Tanarul de 19 ani mort pe A1, in microbuzul care-l aducea acasa, din Germania, era din Iași. Alți 11 oameni au fost raniți in accidentul care a avut loc in apropiere de Oraștie.Un microbuz, condus de un barbat de 51 de ani, din Targu Neamț, s-a rasturnat pe Autostrada A1, intre Sebes si Orastie, miercuri,…

- Un accident rutier grav s-a produs miercuri dimineata, in jurul orei 11:50, pe Autostrada A1, intre Sebes si Orastie. In evenimentul rutier ar fi fost implicat un microbuz cu 15 persoane si o autoutilitara. A fost activat planul rosu de interventie.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe autostrada A1 Sibiu-Deva, pe sensul catre Sibiu, in zona localitații Pianu, județul Alba, un microbuz de transport persoane care transporta o platforma cu un autovehicul s-a rasturnat pe carosabil, pe banda de urgența.…

- Un accident rutier grav in care au fost implicate un microbuz cu 15 persoane la bord și o autoutilitara s-a petrecut astazi, in jurul orei 11:50, pe autostrada A1, in apropiere de Tartaria. Potrivit primelor informații, Garda de intervenție Sebeș in cooperare cu ISU Hunedoara, intervin pentru acordare…