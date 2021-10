FOTO. Accident MORTAL în Cluj, între o mașină și o motocicletă. Femeie, dusă la spital cu elicopterul SMURD

&"Doua autospeciale cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD și un elicopter SMURD au intervenit pentru a acorda asistența medicala de urgența pentru doua persoane ranite în urma unui accident rutier în care au fost implicate un moped și un autoturism.

Solicitarea pentru intervenția pompierilor a fost înregistrata în jurul orei 17.30, iar la fața locului au gasit un barbat fara semne vitale întins pe jos și o femeie care suferise mai multe traumatisme, în stare de conștiența și cooperanta. … Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

