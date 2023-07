FOTO! Accident la intrarea în Lespezi: unul dintre șoferi ar fi adormit la volan Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa-amiaza la intrarea in satul Lespezi, din comuna Girleni, in care au fost implicate un autoturism și o autoutilitara. Se pare ca vinovat ar fi șoferul autoturismului. Potrivit martorilor, șoferul autoturismului, care se intorcea de la o inmormantare, ar fi adormit la volan și a intrat in […] Articolul FOTO! Accident la intrarea in Lespezi: unul dintre șoferi ar fi adormit la volan a fost publicat in Ziarul de Bacau . Citeste articolul mai departe pe ziaruldebacau.ro…

Sursa articol si foto: ziaruldebacau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer din Bistrița a adormit la volan, venind cu mașina in aceasta dimineața, dinspre Cluj. Mașina s-a rasturnat, pe raza localitații Fundatura, ranind doi pasageri care au ajuns la spital. Pompierii de la Detașamentul Dej au intervenit in aceasta dimineața la un accident rutier petrecut in localitatea…

- Un grav accident rutier grav a avut loc, vineri dimineața, pe E85, in comuna Racaciuni, județul Bacau. Potrivit unupetrotus.ro, doua mașini au intrat in coliziune. „Accident rutier cu posibil persoana incarcerata (2 auto implicate), com. Racaciuni, E85. Se deplaseaza 1 ASAS și ambulanța SMURD cu 8…

- Un mort și opt raniți e bilanțul tragicului accident care a avut loc pe 8 iunie, la ora 2 dimineața, pe tronsonul Abruzzo al A14, in Italia. Fiul de 21 ani al unui camionagiu roman era in cabina cand tatal lui a murit, relateaza portalul de televiziunii regionale Abruzzo Live.Șoferul roman al unui camion…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineața, in jurul orei 03:45, in zona parapetului median pe role de pe DN 2, Racaciuni, județul Bacau. Șoferul unui autotren inmatriculat in Ucraina a pierdut controlul volanului și s-a rasturnat, blocand in totalitate un sens de mers. Nu s-au inregistrat victime…

- Dupa ce azi, mai de dimineața, un șofer a intrat direct intr-un restaurant, de a ajuns aproape pana la bar, mai spre dupa-amiaza un alt șofer a intrat cu o autoutilitara direct in gardul unei case, distrugand gardul, zidul casei și un stalp de susținere a rețelei de comunicații. Citește și: Accident:…

- Un șofer baut a comis-o rau de tot, miercuri, pe un drum foarte circulat din Dambovița. Acesta s-a ales cu dosar penal dupa ce a facut un accident pe DN 71, iar apoi a fugit de la locul faptei, dar ulterior a revenit la locul locul coliziunii. Șoferul vinovat se pare ca nu s-a asigurat corespunzator…

- Tot mai multi soferi inconstienti se urca beti la volan si umbla nestingheriți pe strazile Clujului. Vineri, polițiștii clujeni au reținut doi barbați care conduceau sub influența alcoolului și aveau permisele suspendate.A condus beat pe strada Frunzișului din Cluj-NapocaLa data de 5 mai 2023, in jurul…

- UPDATE 2 Tanarul polițist a ajuns in arest. ,,In urma cercetarilor procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Patarlagele și a actelor procedurale efectuate de catre polițiști, a fost dispusa masura reținerii, pentru 24 de ore, a barbatului. Și de aceasta data, cercetarile au respectat…