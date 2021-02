Stiri pe aceeasi tema

- Au intervenit pompierii din Sighisoara The post FOTO | Accident in Mureni dupa ce o masina a iesit in decor! Au intervenit pompierii din Sighisoara appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: FOTO | Accident in Mureni dupa ce o masina a iesit in decor! Au intervenit pompierii din Sighisoara…

- In aceasta dupa-masa, pe DN 15, in Dumbravioara, a avut loc un accident rutier, cu implicarea unui autoturism, soldat cu decesul unei femei, de 41 de ani, conform IPJ Mureș. In urma accidentului, trei persoane au fost conduse la unitatea spitaliceasca, pentru acordarea de ingrijiri medicale. Conducatorul…

- In aceasta dupa-amiaza, in zona localitații Sangeorgiu de Padure, județul Mureș, a avut loc un grav accident de circulație in care un autoturism a parasit partea carosabila, a rupt un copac și a ajuns pe trotuar. In urma accidentului, au rezultat doua victime de cod roșu, dintre care una ramasa incarcerata.…

- In aceasta noapte, in zona localitații Suseni, județul Mureș, a avut loc un grav accident de circulație in care un autoturism s-a izbit violent de un copac. Din primele informații, șoferul mașinii a pierdut controlul asupra volanului, a ieșit de pe carosabil și a intrat intr-un copac. La momentul producerii…

- In aceasta dimineața, in zona localitații Dumbravioara, județul Mureș, a avut loc un acident de circulație in care un autoturism s-a rasturnat in șanțul de pe marginea carosabilului. Din fericire, in acest caz nu ar fi existat victime grav ranite, doar pagube materiale insemnate. Circulația in zona…

- In aceasta dimineața, in zona localitații Sangeorgiu de Mureș, a avut loc un accident de circulație in care un autoturism s-a urcat pe balizele de beton care despart benzile pe carosabil. Din fericire, in urma accidentului, nu ar fi existat persoane grav ranite. Circulația in zona este ingreunata. Polițiștii…

- In aceasta dimineața, in zona localitații Ernei, județul Mureș, a avut loc un grav accident de circulație in care o mașina s-a rasturnat in șanț. In urma accidentului au rezultat 3 victime, una dintre ele ramasa incarcerata, iar celelalte 2 s-au autoevacuat. Echipajele de salvare intervin pentru eliberarea…

- Pompierii militari au intervenit, miercuri seara, la un accident feroviar petrecut pe strada Nordului din localitatea Sangeorgiu de Mureș unde un autoturism a fost lovit de un tren de calatori. "In localitatea Sangeorgiu de Mureș, strada Nordului, trenul de calatori InterRegio 4511 a lovit un autoturism…