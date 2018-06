Stiri pe aceeasi tema

- Micuta Amelie Nicole tocmai a implinit 9 luni, iar mamica ei nu se mai satura s-o rasfete. Fetita Elenei Gheorghe si a sotului acesteia, Cornel Ene, a adus multa bucurie in urma cu 9 luni, cand a venit pe lume. Fratele sau mai mare, Nicholas, are grija de ea ca de o papusa vie, iar celebra ei mamica…

- Fetița Elenei Gherghe a implinit 9 luni, iar artista a publicat o imagine in care apare impreuna cu Amelie Nicole. Vedeta a scris și un mesaj, iar comentariile din partea fanilor, nu au intarziat sa apara. Elena Gheorghe și Nicole au facut un selfie impreuna. “9 luni minunate alaturi de iubirea noastra.…

- „Foarte multe mașini frumoase!” Declarații de presa susținute de Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, la finalul vizitei la Salonul Internațional de Automobile București „SIAB 2018” Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a susținut miercuri, 28 martie a.c., declarații de presa la finalul…

- Elena Gheorghe a devenit pentru a doua oara mama in vara anului trecut, atunci cand a adus-o pe lume pe micuta Amelie Nicole. Fetita este de o frumusete adorabila, mostenind atat din trasaturile mamei, cat si ale tatalui.

- Nu a trecut prea mult timp de cand Elena Gheorghe (32 ani) s-a aflat pe coperta revistei Unica. In iulie anul trecut iși etala o burtica simpatica, din care abia aștepta sa-și faca apariția o fetița indelung așteptata de parinții și de frațiorul ei, Nicholas. Elena ne povestea atunci cum fiul ei este…

- Fetița Elenei Gheorghe a cucerit internetul, dupa ce mama ei a publicat o imagine pe Facebook, in acest weekend. Amelie Nicole are ochii superbi și seamana tot mai mult cu tatal ei. Elena Gheorghe a postat pe contul de socializare o fotografie, alaturi de care a scris un mesaj, in care le marturisește…

- Un nou cosmar ecologic ameninta municipiul Iasi • O situatie care a lovit o zona apropiata de municipiu in cursul anului trecut a aparut din nou surprinzator • Lacul Venetia din zona Ciric a ajuns sa fie din nou poluat de o substanta suspecta provenita de la Aeroportul Iasi • “Echipa de comisari impreuna…

- Enrique Iglesias și Anna Kournikova traiesc cea mai frumoasa perioada din viața de cand au devenit parinți. Gemenii, o fetița și un baiat, au primit numele de Lucy și Nicholas și sunt alintați de parinți cu apelativul Raza mea de soare. Cu toate ca celebrul cuplu a oferit foarte puține detalii despre…