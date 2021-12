Stiri pe aceeasi tema

- Agentul de poliție Serge Hadfield a oprit mațina dupa ce cineva a sesizat ca o mașina avariata circula pe M25.Bara de protecție salta literlamente, nemaifiind in poziția ei normala. Parea sa iasa din mașina.Mașina arata atat de rau, incat polițistului nu-i venea sa creada ca nu a fost facut decat o…

- Sapte persoane au murit si patru au fost ranite dupa ce o masina cu numere de inmatriculare sarbe care transporta migranti s-a izbit de o casa luni seara in Ungaria, informeaza politia, potrivit Reuters. Accidentul s-a produs dupa ce soferul autovehiculului a refuzat sa opreasca la un control…

- Deși aceasta a fost scoasa din mașina, nu a raspuns la maneverele de resuscitare fiind declarat decesul. Potrivit unui prim raport al poliției, citat de Business Insider , nu este clar cum a ajuns mașina in apa.Coast Guard is on the scene. https://t.co/baTWbaZLdz pic.twitter.com/FMwLklDXHf — Chris…

- O mașina a cazut in puțul unui lift din parcarea unui hotel din Santander, Spania. In incident a fost avariata și o a doua mașina, iar sase persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, informeaza Digi24 . Poliția inca verifica imprejurarile ciudate in care s-a produs acest accident. Potrivit El Mundo,…

- Poliția spune ca, din cauza unor probleme la motor, pilotul de 72 de ani a decis sa aterizeze forțat pe un pod, de pe o autostrada din Germania. Numai ca - imediat dupa ce a aterizat - avionul a fost lovit puternic de un tir, pentru ca șoferul nu a mai putut sa franeze la timp.Pilotul a suferit rani…

- Intr-un accident pe autostrada A3 din Germania, un tanar roman in varsta de 21 de ani a murit, luni noaptea. Mașina lui era oprita pe banda de viteza, fara sa fie luminata, scrie Westdeutsche Allgemeine Zeitung, cel mai mare ziar regional german.A3 a trebuit sa fie blocata timp de cateva ore luni dimineața…

- Viata unui barbat din Germania a fost pusa in pericol in timp ce afla la volan, dupa ce pe mașina sa s-a prabușit un copac uriaș, taiat de trei romani, informeaza portalul landului Sachsen-Anhalt , citat de Digi24 . In dupa-amiaza zilei de 11 noiembrie 2021, trei barbați, de 20, 24 și 32 de ani, de…

- Actele ilegale de la granița Romaniei incep sa capete proporții grave. Contrabandiștii ii determina pe polițiștii de frontiera sa foloseasca arma tot mai des, ajungandu-se chiar la urmariți impușcați in cap.