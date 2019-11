Romania s-a afalt in ultimele zile in atenția UEFA, dupa ce a programat la Roexpo, in București, tragerea la sorți a grupelor pentru Campionatul European de fotbal 2020.In acest sens, forul fotbalistic european a dedicat un material despre fotbalul din Romania. ”Alegerea Bucureștiului ca unul dintre cele 12 orașe gazda pentru EURO 2020 confirma angajamentul UEFA de a marca cea de-a 60-a aniversare a turneului printr-un eveniment desfașurat in intreaga Europa. Totodata, acest lucru aduce un sprijin semnificativ eforturilor Federației Romane de Fotbal depuse pentru dezvoltarea jocului la nivel național…