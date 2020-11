Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul Alexandru Albu, convocat in premiera la echipa nationala, a declarat pentru FRF, ca s-a apucat de fotbal pentru a juca la echipa nationala. El crede ca Romania va invinge Irlanda de Nord cu 1-0 sau 2-0, potrivit news.ro."Am intalnit colegi minunati, am muncit din prima zi, stim ca ne asteapta…

- Pandemia de coronavirus continua sa loveasca și in sport, iar fotbalul romanesc nu face excepție. Petrolul Ploiești, una dintre echipele de tradiție din Romania, a raportat noi cazuri de coronavirus. Echipa pregatita de Viorel Moldovan ocupa locul 5 in clasamentul din Liga 2 și este mare favorita la…

- Florin Prunea, fostul portar al echipei naționale, cere demisia conducerii FRF dupa ratarea calificarii la Euro 2020. Toate detaliile despre meciul Islanda - Romania 2-1 Islanda a invins-o pe Romania, scor 2-1, in semifinala „barajului” pentru Campionatul European.Nordicii vor juca pentru un loc la…

- Farmec, cel mai mare producator roman de cosmetice, anunța parteneriatul strategic cu CFR Cluj și Academia „Juniorii Alb și Vișiniu Cluj”, destinata descoperirii și pregatirii tinerelor talente pentru fotbalul de performanța. Bazat pe valori comune, cum sunt tradiția, performanța și profesionalismul,…

- Romania mai pierde o echipa in preliminariile Europa League. Universitatea Craiova a fost eliminata in turul 1, iar FC Botoșani iese și ea din cursa pentru grupe. A fost invinsa pe propriul teren de Skhendija, din Macedonia, scor 0-1, și rateaza șansa de a merge mai departe in turul 3 preliminar. Singurul…

- Un tanar care, din cauza pandemiei de coronavirus in Romania și in toata lumea, a ales sa iși petreaca cele cateva zile de vacanța pe litoralul romanesc regreta decizia. Acesta a postat un mesaj lung și usturator in care arata cum e litoralul romanesc, de fapt. Numele lui este Gabriel Moldovan și, de…

- Ultra-compactul ZenBook Flip S (UX371) este primul laptop ASUS ce urmeaza sa fie verificat pentru design pe platforma Intel Evo. Poate fi transportat fara efort, masurand numai 13,9 mm in grosime și cantarind doar 1,2 kg. Ecranul touchscreen, NanoEdge 4K UHD OLED, validat PANTONE pentru acuratețea culorilor,…

- Suporterii celor mai importante echipe de fotbal din Romania au trimis o scrisoare deschisa Guvernului prin care solicita reluarea meciurilor cu spectatori. Suporterii arata ca vor accepta masurile de siguranța și faptul ca, in prima faza, meciurile se vor desfașura cu un numar limitat de oameni…