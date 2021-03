Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare parte a migranților gasiți pe strazile Timișoarei au documente de azilanți in Romania, dar au ”domiciliul” stabilit in cu totul alte orașe decat in capital Banatului, unde sunt centre pentru refugiați, spune primarul Dominic Fritz. Deocamdata, situația pare sa poata fi ținuta sub control,…

- In judetul Timis exista tot noua focare de coronavirus aflate in supraveghere epidemiologica, transmite Directia de Sanatate Publica. Focarele active sunt la: CENTRUL DE RECUPERARE ȘI REABILITARE NEUROPSIHIATRICA SINERSIG– 32 cazuri confirmate – Focar in supraveghere CAMIN PRIVAT PENTRU PERSOANE VARSTNICE…

- In cadrul primei etape de vaccinare impotriva COVID-19, in judetul Timis au fost administrate, in ultimele 24 de ore, 840 de vaccinuri. De la inceputul campaniei au fost vaccinate in Timis 7.650 de persoane. In ultimele 24 de ore, la nivelul județului Timiș, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva…

- In cadrul primei etape de vaccinare impotriva COVID-19, in judetul Timis au fost administrate, in ultimele 24 de ore, 343 de vaccinuri. De la inceputul campaniei au fost vaccinate in Timis 5.817 de persoane. Situatia campaniei de vaccinare in judetul Timis este urmatoarea: SPITALUL MUNICIPAL LUGOJ:…

- In viitorul guvern condus de Flrin Citu, USR PLUS Timis va fi bine reprezentat printr-un ministru extrem de important, cel al Transporturilor. In afara de acesta, filiala locala a formatiunii va mai propune doi secretari de stat. Nu in ultimul rand, USR PLUS va avea prefectul de Timis. In schimb, PNL…

- Intr-o singura zi, liderii PNL, USR PLUS si UDMR au reusit sa inlature toate asperitatile ivite in ultimele zile si sa inchege o formula guvernamentala. De asemenea, s-au impartit si principalele functii din Parlament, USR PLUS primind presedintia Senatului, in timp ce PNL prin Ludovic Orban va conduce…

- Cei de la Apele Romane incearca sa opreasca accesul vehiculelor și animalelor pe digurile de protecție aflate in administrare in judetul Timiș. Nu mai puțin de 78 de bariere au fost montate in ultima perioada pe aceste diguri și urmeaza alte 100. Reprezentantii ABA Banat anunța ca circulația cu vehicule…

- Au trecut sapte ore de la deschiderea urnelor, iar prezenta la vot, la nivel national, este mai mica cu patru procente, fata de aceeasi ora la alegerile parlamentare din 2016. Prezenta in judetul Timis este cu aproape un procent mai mica decat media nationala. La exact jumatatea zilei de votare, prezenta…