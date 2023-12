Stiri pe aceeasi tema

- Antonio Sefer (23 de ani) a intrat pe teren in minutul 61 al meciului dintre Ashdod și Hapoel Beer Sheva, la scorul de 1-1, și a rezolvat partida pentru oaspeți, reușind sa inscrie un gol și sa ofere o pasa decisiva. In etapa 13 a campionatului din Israel, Hapoel Beer Sheva s-a deplasat la Ashdod pentru…

- Radu Dragușin (21 de ani) a fost ales in unanimitate de cele cinci categorii de votanți drept „Fotbalistul roman al anului 2023”, in tradiționala Ancheta a Gazetei Sporturilor. Intr-un interviu exclusiv acordat pentru GSP.RO, din Italia, Radu vorbește deschis despre sacrificiile pe care le-a facut in…

- Atacantul roman Andrei Ciolacu a marcat golul echipei Birkirkara, care a terminat la egalitate cu Gudja, 1-1, miercuri, in deplasare, intr-un meci din etapa a 10-a a campionatului de fotbal al Maltei.Gazdele au deschis scorul prin columbianul Marvin Angulo (43), dar Ciolacu a stabilit scorul final,…

- Nava comerciala Galaxy Leader capturata in noiembrie in Marea Roșie de catre rebelii houthi din Yemen a fost transformata in atracție turistica. Cargoul, la bordul caruia se afla și-un roman, este ancorat in largul unui port. Rebelii organizeaza excursii in grup la bordul vasului pe puntea caruia au…

- Mijlocasul roman Alexandru Cicaldau a marcat primul sau gol pentru Konyaspor, care a terminat la egalitate cu Alanyaspor, 2-2, sambata, in deplasare, intr-o partida din etapa a 14-a a campionatului de fotbal al Turciei.Gazdele au deschis scorul prin venezueleanul Sergio Cordova (28), dar Cicaldau…

- Anamaria Prodan il lauda pe Nicolae Stanciu și are incredere ca echipa naționala se va califica la EURO 2024. Impresarul de jucatori saluta și revenirea lui Ionuț Lupescu la CS Dinamo. VIDEO. Anamaria Prodan: „El este un mic Dumnezeu al fotbalului” „Toate meciurile lui Nicușor (n.r. - Stanciu) sunt…

- Potrivit rapoartelor media ebraice necoroborate, numarul estimat al morților in atacul Hamas și luptele ulterioare a urcat la 800, noteaza The Times of Israel. Intre timp, Ministerul Sanatații spune ca pana in aceasta dupa-amiaza, 2.506 raniți au fost transportați la spitale, inclusiv 23 care sunt…

- Jucatorii straini din Israel, printre care și romanii Antonio Sefer și Adrian Paun, au primit interdicție din partea cluburilor sa vorbeasca despre situația tensionata din țara, aflata sub asediu inca de la primele ore ale dimineții, insa romanul Antonio Sefer a ținut sa se destainuie, noteaza gsp.ro.Mijlocașul…