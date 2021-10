Stiri pe aceeasi tema

- In perioada de intrerupere a campionatului, saptamana viitoare, echipele naționale de seniori, tineret și juniori ale Romaniei au programate partide internaționale, jucatori legitimați la Petrolul Ploiești nelipsind de pe ”listele” selecționerilor, la diverse categorii de varsta. Astfel, capitanul Vali…

- Florin Bratu (41 de ani), selecționerul echipei naționale U21 a Romaniei, a anunțat lotul pentru meciurile amicale cu Suedia U20 și Mexic U21, programate in prima jumatate a lunii octombrie. Romania U21 - Suedia U20 se joaca joi, 7 octombrie, de la ora 21:00.Romania U21 - Mexic U21 este programat sambata,…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a anuntat miercuri ca, potrivit legii, in cazul in care politele RCA ofertate spre vanzare au valori care depasesc nivelul tarifului de referinta multiplicat cu 1,36 (adica majorat cu 36%), aceste polite vor fi redistribuite de catre BAAR la valoarea tarifului…

- Florin Bratu a anunțat lotul pentru prima sa acțiune in calitate de selecționer al reprezentativei de fotbal U21 a Romaniei.Naționala care pregatește participarea la EURO 2023, competiția U21 pe care Romania o gazduiește alaturi de Georgia, va disputa doua jocuri amicale la inceputul lunii viitoare,…

- Nationala de tineret Under-21 a Romaniei va juca meciurile amicale din septembrie pe stadioanele Steaua din Bucuresti, respectiv ''Anghel Iordanescu'' din Voluntari, a anuntat, luni, Federatia Romana de Fotbal pe site-ul sau oficial. Meciurile echipei antrenate de Florin Bratu fusesera…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunta, luni seara, ca OMV nu poate vinde actiunile de la Petrom catre o alta companie fara acordul statului roman, iar informatiile din spatiul public cu privire la preluarea de catre Gazprom sunt ”speculatii fara temei”. ”Din pacate, lansarea unor zvonuri…

- Nationala de fotbal-juniori U17 (jucatori nascuti in anul 2005) s-a reunit pentru un stagiu de pregatire in care va disputa si doua jocuri de verificare. Pe 4 si 6 august, de la ora 20.00, la Centrul Național de Fotbal Buftea, Romania U17 va intalni selectionata similara a Macedoniei de Nord. Partidele…

- Federatia Romana de Dans Sportiv (FRDS) a anuntat, luni, ca presedintele Vasile Gliga a fost ales, pentru a treia oara consecutiv, in functia de vicepresedinte al Federatiei Mondiale de Dans Sportiv, in cadrul Adunarii Generale a WDSF. "Vesti bune in vremuri nebune! Romania tocmai a primit…